Vodafone підвищив тарифи: скільки заплатять українці з 1 липня/ колаж ua.depositphotos.com і сайт Vodafone

З 1 липня 2022 року безліч користувачів популярного українського оператора мобільного зв'язку Vodafone очікує підвищення тарифів. Така інформація міститься на сторінці кожного тарифу на веб-порталі компанії, а також розсилається в SMS-повідомленнях клієнтам.

Зростуть тарифи на мобільний зв'язок для тих українців, які використовують Vodafone SuperNet:

Turbo - було 100 гривень на місяць, стане 125 гривень;

Start - було 125 гривень на місяць, стане 145 гривень;

Pro - було 180 гривень на місяць, стане 205 гривень;

Unlim - було 260 гривень на місяць, стане 300 гривень;

Joice - було 120 гривень на місяць, стане 135 гривень.

При всьому цьому, клієнтам в Vodafone пропонують збільшити обсяги послуг в кожному пакеті ‒ більше безкоштовних гігабайтів трафіку в Інтернеті і більше безкоштовних хвилин для дзвінків по Україні. Але при цьому безліміт трафіку в месенджерах (послуги "Обмін хвилин" і "Безліч розмов") стане недоступним з 1 липня.

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Нагадаємо, раніше, в ніч з 24 на 25 лютого Київстар, Vodafone і lifecell заблокували надання послуг у своїх мережах для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії і Білорусії.

З тих пір ті більше не можуть отримувати і здійснювати дзвінки, користуватися Інтернетом, а також відправляти SMS.

До того повідомлялося про плани ввести в Україні продаж SIM-карт для мобільного зв'язку за паспортами.

При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, депутати Ради хотіли зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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