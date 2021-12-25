Vodafone підвищив тарифи: абоненти дізналися нову ціну

Ціна місячного пакету 4G Smart XS зросла більш ніж на 20%.
Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone повідомила про підвищення тарифів на послуги стільникового зв'язку.
Про зміну дізналися абоненти компанії, які отримали відповідні смс-повідомлення на свої телефони.
Збільшення вартості послуг Vodafone торкнулося абонентів, які користуються тарифом 4G Smart XS.
У компанії повідомляють, що цей тариф залишається найбільш дешевим з пропозицій мобільного оператора Vodafone.
Відзначимо, що абонентів тарифу 4G Smart XS ціна місячного пакету зросла більш ніж на 20%.
З грудня 2021 року абоненти платитимуть 55 гривень на місяць, замість 45 грн. місяцем раніше.
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Що відомо про підвищення тарифів Vodafone
Раніше в компанії повідомляли про підвищення тарифів з листопада 2021 року. Нововведення торкнуться всіх абонентів мобільного оператора.
- 20 гривень за 20 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 17 країн (Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія і Швеція);
- 25 гривень за 5 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 19 держав (Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан Росія, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія);
- 25 гривень за 1 хвилину в день – на дзвінки в країни, які не увійшли в зазначені Тарифи.
Вартість SMS-повідомлень за кордон зросте на одну гривню. Відправити текстове повідомлення можна буде за три гривні.
- 10 хвилин за 10 гривень на дзвінки в будь-яку з 48 країн світу;
- 5 гривень за 1 хвилину на дзвінки в інші держави.
Вартість SMS - 2 гривні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.
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