Vodafone підвищив тарифи: абоненти дізналися нову ціну

Стало відомо про підвищення тарифів Vodafone / 1zoom.ru

Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone повідомила про підвищення тарифів на послуги стільникового зв'язку.

Про зміну дізналися абоненти компанії, які отримали відповідні смс-повідомлення на свої телефони.

Збільшення вартості послуг Vodafone торкнулося абонентів, які користуються тарифом 4G Smart XS.

У компанії повідомляють, що цей тариф залишається найбільш дешевим з пропозицій мобільного оператора Vodafone.

Відзначимо, що абонентів тарифу 4G Smart XS ціна місячного пакету зросла більш ніж на 20%.

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З грудня 2021 року абоненти платитимуть 55 гривень на місяць, замість 45 грн. місяцем раніше.

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Що відомо про підвищення тарифів Vodafone

Раніше в компанії повідомляли про підвищення тарифів з листопада 2021 року. Нововведення торкнуться всіх абонентів мобільного оператора.

20 гривень за 20 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 17 країн (Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія і Швеція);

25 гривень за 5 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 19 держав (Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан Росія, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія);

25 гривень за 1 хвилину в день – на дзвінки в країни, які не увійшли в зазначені Тарифи.

Вартість SMS-повідомлень за кордон зросте на одну гривню. Відправити текстове повідомлення можна буде за три гривні.

10 хвилин за 10 гривень на дзвінки в будь-яку з 48 країн світу;

5 гривень за 1 хвилину на дзвінки в інші держави.

Вартість SMS - 2 гривні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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