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Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

22 лютого 2022, 01:40

У компанії уточнили, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim зміниться.

мобільний, люди
/ УНІАН

Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone оголосила про зміну розміру абонентської плати для своїх абонентів.

Про зміну дізналися абоненти компанії, які отримали відповідні смс-повідомлення на свої телефони.

У компанії уточнили, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim підвищиться до 300 гривень.

Звернемо увагу, що за словами абонентів, раніше за цей пакет вони щомісяця платили 260 гривень.

При цьому з 1 березня з цього пакету Vodafone приберуть стандартні послуги OnlinePASS.

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Що раніше входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:

  • 350 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;
  • необмежений (40 гігабайт, після використання яких швидкість знизиться до 0,8 мегабіт/секунду) мобільний інтернет – з 1 березня буде 50 гігабайт).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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