Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

У компанії уточнили, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim зміниться.
Оператор мобільного зв'язку компанія Vodafone оголосила про зміну розміру абонентської плати для своїх абонентів.
Про зміну дізналися абоненти компанії, які отримали відповідні смс-повідомлення на свої телефони.
У компанії уточнили, що з 1 березня вартість тарифного пакету Vodafone SuperNet Unlim підвищиться до 300 гривень.
Звернемо увагу, що за словами абонентів, раніше за цей пакет вони щомісяця платили 260 гривень.
При цьому з 1 березня з цього пакету Vodafone приберуть стандартні послуги OnlinePASS.
Що раніше входили в пакет Vodafone SuperNet Unlim:
- 350 хвилин на дзвінки іншим мобільним операторам;
- необмежений (40 гігабайт, після використання яких швидкість знизиться до 0,8 мегабіт/секунду) мобільний інтернет – з 1 березня буде 50 гігабайт).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.
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