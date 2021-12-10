Vodafone підвищує ціни: коли та на скільки накрутять тарифи

Vodafone підвищує тарифи на послуги мобільного зв'язку / УНІАН

В компанії Vodafone заявили про плани підвищення тарифів на послуги мобільного зв'язку.

Зміни торкнуться частини абонентів, які користуються послугами компанії. Відповідні повідомлення почали приходити на телефони абонентів Vodafone.

Зокрема, про підвищення вартості послуги дізналися абоненти, які користуються тарифом Vodafone 4G Smart XS.

Для них ціна місячного пакету зросте більш ніж на 20%. Абоненти платитимуть 55 гривень на місяць замість 45 грн.

Нові ціни на послуги Vodafone вводить з 24 грудня.

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Що відомо про підвищення тарифів Vodafone

Відзначимо, що раніше в компанії повідомляли про підвищення тарифів з листопада 2021 року. Нововведення торкнуться всіх абонентів мобільного оператора.

20 гривень за 20 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 17 країн (Греція, Ізраїль, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Великобританія, США, Угорщина, Франція, Чехія і Швеція);

25 гривень за 5 хвилин в день-на дзвінки в будь-яку з 19 держав (Австралія, Бангладеш, Бельгія, Ватикан, Данія, Ірландія, Італія, Казахстан, Китай, Кіпр, Мальта, Нігерія, Нідерланди, Норвегія, Пакистан Росія, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія);

25 гривень за 1 хвилину в день – на дзвінки в країни, які не увійшли в зазначені Тарифи.

Вартість SMS-повідомлень за кордон зросте на одну гривню. Відправити текстове повідомлення можна буде за три гривні.

10 хвилин за 10 гривень на дзвінки в будь-яку з 48 країн світу;

5 гривень за 1 хвилину на дзвінки в інші держави.

Вартість SMS - 2 гривні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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