Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

У Сумській області "фельдшер" приспав двох пенсіонерів / npu.gov.ua

У Сумській області суд виніс вирок чоловікові, який вчинив розбійний напад на сім'ю пенсіонерів, прикинувшись фельдшером.

Інцидент стався ще навесні цього року в селі Озаричі Конотопського району. У будинок пенсіонерів прийшов чоловік, який представився фельдшером і запропонував їм вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику, повідомили у пресслужбі прокуратури Сумської області.

Пенсіонери погодилися на щеплення. "Фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Далі він дочекався поки подружжя засне і почав нишпорити в будинку, щоб знайти щось цінне.

Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник почав її бити та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив з собою мобільний телефон і банківську карту, а тікаючи підпалив веранду, щоб приховати свій злочин.

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"Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому були знайдені записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци", - повідомили в поліції.

Злодія засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

Раніше ми повідомляли, що в Солом'янському районі Києва затримали 39-річну жінку, яка заради пограбування на смерть отруїла знайомого чоловіка.

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