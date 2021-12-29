Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

Найближчі 7 років він проведе у в'язниці.
У Сумській області суд виніс вирок чоловікові, який вчинив розбійний напад на сім'ю пенсіонерів, прикинувшись фельдшером.
Інцидент стався ще навесні цього року в селі Озаричі Конотопського району. У будинок пенсіонерів прийшов чоловік, який представився фельдшером і запропонував їм вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику, повідомили у пресслужбі прокуратури Сумської області.
Пенсіонери погодилися на щеплення. "Фельдшер" замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Далі він дочекався поки подружжя засне і почав нишпорити в будинку, щоб знайти щось цінне.
Коли 79-річна жінка прийшла до тями, нападник почав її бити та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив з собою мобільний телефон і банківську карту, а тікаючи підпалив веранду, щоб приховати свій злочин.
читайте такожЧерепно-мозкова травма та розхитані зуби: у Рівному побили фельдшера швидкої, який приїхав на викликПенсіонерам вдалося загасити пожежу, а правоохоронцям вдалося затримати "фельдшера".
"Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. При ньому були знайдені записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним і шприци", - повідомили в поліції.
Злодія засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.
Раніше ми повідомляли, що в Солом'янському районі Києва затримали 39-річну жінку, яка заради пограбування на смерть отруїла знайомого чоловіка.
У столичну поліцію від 45-річного місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Олекси Тихого він виявив мертвим брата.
Читайте також:
- У Кривому Розі 7-класники пограбували і зґвалтували 48-річну жінку
- У Кривому Розі школярі жорстоко побили, пограбували і згвалтували працівницю лазні, жінка в реанімації
- У Львові злочинці пограбували та підпалили салон краси з відвідувачами