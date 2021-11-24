У Кривому Розі школярі жорстоко побили, пограбували і зґвалтували працівницю лазні, жінка в реанімації

У Кривому Розі двоє школярів зґвалтували і побили жінку /Фото rua.gr

У Кривому Розі двоє 15-річних підлітків напали на 48-річну жінку, побили, зґвалтувати і пограбували її, а потім вирушили розважатися в нічний клуб. Зараз постраждала перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють її стан як важкий.

Напад стався в ніч з 21 на 22 листопада в Кривому Розі. Спочатку двоє неповнолітніх 2006 року народження пішли відпочивати в лазню. Там вони розпорошили вогнегасник. Коли працівниця закладу попросила відшкодувати збитки, покликали її до банкомату, передає ТСН.

На вулиці підлітки збили жінку з ніг, після чого вдарили ременем по обличчю, внаслідок чого жінка знепритомніла. Далі підлітки по черзі вчинили з нею статевий акт, забрали з кишені телефон і пішли.

Постраждалу без свідомості знайшов на вулиці перехожий. Він викликав на місце швидку та поліцію.

48-річну жінку доставили в лікарню в несвідомому важкому стані з безліччю травм. В цей же час про її зникнення в поліцію повідомили і з місця роботи постраждалої.

Реклама

Підозрюваних правоохоронці знайшли за кілька годин біля нічного клубу. У поліції повідомили, що підлітки зізналися у скоєному.

Найближчим часом суд має обрати підліткам запобіжний захід. Порушено кримінальні провадження за ч.2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Раніше набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Нагадаємо, в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Читайте також: