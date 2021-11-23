У Кривому Розі 7-класники пограбували і зґвалтували 48-річну жінку

Хлопці зґвалтували жінку / pixabay

У Кривому Розі затримали неповнолітніх за напад і зґвалтування жінка.

Як повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції, подія сталася 22 листопада.

"До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Святомиколаївській виявили жінку без свідомості з численними тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Постраждалу у важкому непритомному стані доставили в лікарню.

Виявилося, що жінку посеред вулиці жорстоко побили, зґвалтували, а потім забрали її мобільний телефон і зникли.

Реклама

Водночас, на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їхньої працівниці. Відпрацювавши отриману інформацію, правоохоронці встановили, що зниклою є потерпіла жінка.

"На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години. Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. За погодженням з окружною прокуратурою останні затримані в порядку ст.208", - розповіли в поліції.

Слідчим відділом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

читайте також16-річну дівчинку за кілька років зґвалтували 400 чоловіків і рідний батько

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Читайте також: