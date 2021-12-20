Напав з ножем посеред ночі: на Черкащині чоловік порізав чотирьох людей

Нападник серйозно травмував людей у магазині.
У Черкаській області в селі Скородистик напередодні пізно ввечері чоловік поранив відвідувачів місцевого магазину.
Постраждали четверо людей, повідомила речниця КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" Ірина Назарок у Facebook.
"О 22:30 в диспетчерську екстренки зателефонувала перелякана жінка і повідомила, що у магазині ''Вера'' чоловік з ножем напав на відвідувачів і чотирьох поранив", – йдеться у повідомленні.
На місце події терміново виїхали три бригади екстреної медичної допомоги. Пораненим спочатку надавали допомогу одразу в магазині, після цього їх забрали до лікарні.
"У 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови; у 38-річного – наскрізну рану щоки. Чоловік 30-ти років також мав різану рану на щоці. Ще у одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча", – повідомила речниця екстренки.
Нагадаємо, на Тернопільщині мисливець підстрелив бабусю і дитину. Жінка разом з онукою прямували на кладовище. Постраждалих від смерті врятував зимовий одяг – вони отримали легкі тілесні ушкодження. Медиків на місце викликали самі мисливці.
Також раніше повідомлялося, що на Черкащині мисливець випадково вистрілив у друга, поранивши його у живіт. Потерпілого швидко доставили в лікарню і прооперували.
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