Киянка холоднокровно розправилася зі знайомим заради куртки і телефону

Жінка отруїла свого знайомого / kyiv.npu.gov.ua

У Солом'янському районі Києва затримали 39-річну жінку, яка заради пограбування на смерть отруїла знайомого.

У столичну поліцію від 45-річного місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Олекси Тихого він виявив мертвим брата, повідомили в поліції.

За вказаною адресою оперативний черговий направив екіпаж патрульних і слідчих з судово-медичним експертом.

Як розповів начальник кримінальної поліції, з квартири зникли мобільний телефон, куртка, банківські картки та гроші померлого.

"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили, що напередодні чоловік розпивав вдома алкогольні напої разом з невідомою жінкою. Ми відразу ж почали пошуки незнайомки, щоб перевірити її причетність до зникнення речей", - розповіли в поліції.

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Правоохоронці менше ніж за добу встановили особу жінки та затримали її в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що вона познайомилася з постраждалим на вулиці і запропонувала йому випити.

читайте такожМоже отруїти: яка корисна добавка небезпечна для здоров'я"Попередньо ми встановили, що під час застілля 39-річна киянка підлила в напій потерпілого медичний препарат, від якого чоловік втратив свідомість і згодом помер. Скориставшись безпорадним станом власника будинку, зловмисниця привласнила собі його речі і зникла", - зазначив полковник поліції.

Що загрожує "клофелінщиці"

Правопорушниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднане із застосуванням до особи без її згоди отруйних або сильнодіючих речовин з метою заволодіння чужим майном.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За скоєне фігурантці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що страшна трагедія сталася в Дніпрі - там жінка намагалася звести рахунки з життям, уколів собі і дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті дій матері її однорічний син помер, а вона потрапила в реанімацію.