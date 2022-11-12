В Угорщині націлилися на анексію Закарпаття: У МЗС жорстко відповіли

В Україні засудили заяву Ласло Тороцкаї / УНІАН

Міністерство закордонних справ України закликає уряд Угорщини засудити висловлювання угорського депутата Ласло Тороцкаї, які "підвішують двосторонні відносини".

Заяви угорського політика не відповідають духу добросусідства, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Facebook.

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів неприйнятний. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підвішують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", — написав Ніколенко.

Скандальна заява Тороцкаї

Раніше з нагоди святкування Польщею Дня Незалежності Тороцкаї побажав Польщі, щоб вони незабаром "знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні".

При цьому він також опублікував в Twitter історичне фото зустрічі польського та угорського прикордонників на території сучасного Закарпаття.

/ @ToroczkaiLaszlo

Нагадаємо, раніше розгорівся дипломатичний скандал між Будапештом і Києвом після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному Тоні.

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