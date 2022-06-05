У МЗС зажадали від спікера парламенту Угорщини довідку з психлікарні

У МЗС відповіли на скандальну заяву Ласло Кевера / ua.depositphotos.com

У Міністерстві закордонних справ України очікують оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про його стан психічного здоров'я.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter.

"МЗС України очікує оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров'я. Подальша оцінка слів пана Кевера безпосередньо залежить від висновку, зафіксованого в довідці", - зазначив український дипломат.

Хамська витівка Ласло Кевера

Раніше Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Його коментар з інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини наводить 444.hu.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, звертаючись не тільки до офіційного Будапешту, а й, наприклад, канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни і "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім покинути батьківщину.

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