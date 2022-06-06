"Брешуть і очорняють": в Угорщині накинулися на Україну з новими звинуваченнями

Петер Сійярто / УНІАН

Отримав продовження дипломатичний скандал між Будапешт і Києвом, що спалахнув після хамських висловлювань глави угорського парламенту Ласло Кевера на адресу президента Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Facebook підтримав слова спікера угорського парламенту.

При цьому він проігнорував зухвале твердження Кевера про "психічні проблеми" Зеленського і заявив про те, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному тоні.

"У той час як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешуть і намагаючись нас очорнити. Вони жодного разу не сказали і слова подяки. Враховуючи це все, Ласло Кевер правий, навіть якщо це обурює українців", - додав Сійярто.

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Хамська витівка Ласло Кевера

Раніше Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, звертаючись не тільки до офіційного Будапешту, а й, наприклад, канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни і "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім покинути батьківщину.

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