Угорщина не постачає Україні зброю, бо РФ почне обстрілювати Закарпаття – Сіярто/ Reuters

В Угорщині пояснили, чому відмовляються допомагати постачати Україні західне озброєння. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, Росія може почати обстрілювати Закарпаття, коли дізнається, що тією територією везуть зброю для ЗСУ.

Про це очільник угорського МЗС заявив в інтерв'ю CNN. Він зазначив, що на Заході України мешкають 150 тисяч угорців.

"Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", – зазначив Сіярто.

При цьому він поскаржився, що Угорщина прийняла 630 тисяч біженців з України, а тепер нібито його державу звинувачують у відмові від постачання зброї.

"Ми добре дбаємо про них (біженців – ред.), пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння", – сказав Сіярто.

Він додав, що Угорщина боїться бути залученою у цю війну, адже вона сусідня з Україною держава.

Раніше в Угорщині накинулися на Україну з новими звинуваченнями. Сіярто заявляв, що українська сторона нібито говорить в неприйнятному тоні про Угорщину.

Нагадаємо, раніше прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан підтримав право України захищатися перед лицем російської агресії, проте одразу ж заявив, що у Європі повинні "говорити голосом миру".

Читайте також: