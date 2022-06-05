Голова ВР про Угорщину: поливають Україну брудом і відбілюють Росію

Президент Угорщини Орбан на зустрічі із Володимиром Путіним. Архів / Фото: kremlin.ru

Увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію. Про це заявив на своїй сторінці у фейсбуці голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Так він відреагував на випад спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера в бік Володимира Зеленського.

"Щодо заяви Спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера: увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію. На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі – закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко", - написав Стефанчук.

читайте такожЄС поставить Угорщину на місце: експерт пояснив, як відповісти на шантаж ОрбанаВін наголосив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами і опускатися до особистих образ. Натомість - почути те, "про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це – зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди".

"І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору", - наголосив голова ВР.

Хамська заява Ласло Кевера про Зеленського

Раніше Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, звертаючись не тільки до офіційного Будапешту, а й, наприклад, канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни і "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім покинути батьківщину.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України заявили, що очікують оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про його стан психічного здоров'я.