УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Голова ВР про Угорщину: поливають Україну брудом і відбілюють Росію

5 червня 2022, 15:28

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук відреагував на "наїзд" спікера Угорщини Ласло Кьовера на Володимира Зеленського.

Президент Угорщини Орбан на зустрічі із Володимиром Путіним. Архів / Фото: kremlin.ru

Увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію. Про це заявив на своїй сторінці у фейсбуці голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Так він відреагував на випад спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера в бік Володимира Зеленського.

"Щодо заяви Спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера: увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію. На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі – закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко", - написав Стефанчук.

читайте такожЄС поставить Угорщину на місце: експерт пояснив, як відповісти на шантаж ОрбанаВін наголосив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами і опускатися до особистих образ. Натомість - почути те, "про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це – зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди".

"І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору", - наголосив голова ВР.

Хамська заява Ласло Кевера про Зеленського

Раніше Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, звертаючись не тільки до офіційного Будапешту, а й, наприклад, канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни і "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім покинути батьківщину.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України заявили, що очікують оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про його стан психічного здоров'я.

Угорщина Руслан Стефанчук новини Угорщини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:38

Україна повинна стати членом ЄС: "це наш моральний обов'язок" - Урсула фон дер Ляєн

16:35

Війна з Росією – чому все вирішиться вліткуПогляд

16:16

У МВС розкрили сценарій звільнення Донбасу: ЗСУ зайдуть на територію РФВідео

16:13

"Можуть ще два тижні робити вигляд, що він живий": Арестович розповів про життя після смерті ПутінаВідео

16:01

У "ДНР" хочуть стратити полонених іноземців: бойовики назвали їхні іменаВідео

Реклама
15:41

США відправляють в Україну бойові вертольоти Мі-17

15:41

"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику

15:28

Голова ВР про Угорщину: поливають Україну брудом і відбілюють Росію

15:25

Росіяни зганьбилися ракетним ударом по Києву: в УЗ рознесли заяви РФ про знищення складу танківВідео

15:18

ЄС може відмовитися від російського газу: вже розроблений план - єврокомісарВідео

14:46

"Який сенс приховувати?": Гребенщиков видав все, що думає про ЗМІ в РФ і війну в Україні

14:43

Рашистів вибивають з Херсонщини: ЗСУ звільняють окупований південьВідео

14:38

"Ганяють" літаки в напруженому режимі: Жданов оцінив небезпеку від авіації РФВідео

14:37

ЗСУ влаштували фаєр-шоу на Луганщині: знищили ворожий склад з боєприпасамиВідео

14:22

Чому запанікувала і метушиться РосіяПогляд

14:14

Сергій Стерненко. Матері окупантів скаржаться, що їхніх синів немаВідеоблоги

14:11

У МЗС зажадали від спікера парламенту Угорщини довідку з психлікарніВідео

13:49

"Потрібно 4-5 повноцінних бригад": Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступВідео

13:46

Ось він - нацизм: у Маріуполі не можна вийти на вулицю без довідки про "фільтрацію"

13:44

Контрудар ЗСУ у Сєвєродонецьку: у США розкрили деталіВідео

Реклама
13:29

ЗСУ знищили на Запоріжжі позицію ворожого відділення, 8 окупантів "пішли у пекло"Відео

13:22

Українців звільнять від сплати кредиту за знищене війною майно - Гетманцев

13:21

Україну розжарить до +31°С: синоптик назвав найспекотніший деньВідео

13:03

У Маріуполі окупанти не дають людям воду, зате щедро поливають газони

13:00

Гороскоп на завтра, 6 червня 2022: Левам – сварка з коханими, Скорпіонам – важливі зміни, Рибам - втрати

12:42

"Як правильно висвітлювати війну": СБУ отримала доступ до методички ФСБФото

12:33

"Навіщо один район міста "звільняє" інший": росіяни обстріляли Донецьк і спалилися перед місцевимиВідео

12:31

Рашисти відмовляються вмирати в Україні: масово тікають з поля боюВідео

12:21

Байден посварився з Маском: уїдливо "послав" того на Місяць

11:59

Путін погрожує новими ударами по території УкраїниВідео

11:47

Танки Leopard і ЗРК: Іспанія "дозріла" до постачання Україні важкого озброєння – ЗМІВідео

11:44

ЗСУ взяли в полон 8 рашистів у Сєвєродонецьку: запеклі бої за місто триваютьВідео

11:33

Розриває рашистів на шматки: Залужний показав потужні САУ М109А3 на передовійФотоВідео

11:19

Жіночий гороскоп на 6-12 червня: Овнам - розставання, Левам - підказки долі, Скорпіонам - грошова удачаВідео

11:00

Кадиров погрожує Україні сильнішим наступом РФ на Донбасі найближчими днямиВідео

10:58

Ту-95 били з акваторії Каспійського моря: нові подробиці ракетного удару по КиєвуВідео

10:23

Бити Росію її ж методами, або Чому Штати зволікають з постачанням озброєнь УкраїніПогляд

10:20

Рашисти отримали по зубах під Ізюмом і Лиманом: подробиці контрудару ЗСУФотоВідео

10:06

Експосол США заявив, що Україна має право бити по російській артилерії навіть на території РФВідео

09:40

"Взнаєш дурня по балачках": у Зеленського жорстко відповіли на дике хамство БудапештаВідео

Реклама
09:37

Окупанти підуть на штурм: астролог назвала дати запеклих боїв влітку - гороскоп для УкраїниВідео

09:24

ЗСУ відтіснили окупантів у Сєвєродонецьку і контролюють половину міста – ГайдайВідео

08:59

Ворог б'є по об'єктах Укрзалізниці: нові деталі ракетного удару по КиєвуВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні 5 червня 2022: Ракам - розчарування, Дівам - важливі звістки, Рибам - заздрісникиВідео

08:35

ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонщині: рашисти відійшли з великими втратамиВідео

08:25

Окупанти підсилюються біля Бахмута і Миколаєва: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронтіВідео

07:13

Київ обстріляли ракетами: прогриміли вибухиВідео

06:27

Чому українцям пощастило більше, ніж курдамПогляд

04:44

Забула надіти верх: Белла Хадід знялася топлес в рекламі відомого брендуВідео

04:10

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішаєВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти