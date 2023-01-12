В Україні значно погіршилася ситуація зі світлом: у Yasno розповіли, в чому причина

Для повного відновлення енергосистеми необхідно багато часу й ресурсів, зауважив гендиректор Yasno.

В Yasno пояснили, чи покращиться ситуація зі світлом / УНІАН

Четвер 12 січня ознаменувався тим, що у цей день була чи не найскладніша ситуація з електропостачанням. Уся справа в тому, що в Україні суттєво похолодало.

Як зазначив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, із потеплінням розраховувати на покращення ситуації зі світлом можна, але воно точно не буде різким.

"Я думаю, що розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - зазначив Коваленко.

Він додав, що через зниження температури генерація продовжить працювати, а "електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу".

"Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася", - зазначив очільник Yasno.

Відключення світла в Україні

Нещодавно голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що атаки країни-агресора РФ на українську енергосистему теоретично можуть призвести до блекауту в Україні. Однак на практиці такий ризик досить низький. У росіян вичерпується здатність завдавати шкоди нашій державі такими атаками.

Кудрицький також повідомляв, що ворожі атаки на енергетичну систему України плануються та здійснюються не лише російською армією. Загарбникам допомагають ще й російські енергетики, які добре знають енергомережу України.

У свою чергу, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв, що українські енергетики зараз працюють над тим, щоб зміцнити енергосистему і поліпшити фізичну безпеку енергооб'єктів. Для столиці України планують створити нову схему електроживлення, яка дозволить не боятися блекауту. Якщо такий план вдасться, то можливо з середини лютого цього року навіть у разі пошкодження енергосистеми російськими ракетами або дронами Київ все одно отримуватиме світло, тепло і воду.

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