В Україні "вимирають" корови: запасів скотарства залишилося лише на півтора року

Запасів скотарства залишилося лише на півтора роки / УНІАН

В Україні стрімко зменшується кількість м'яса вітчизняного виробництва. З полиць магазинів зникає не тільки свинина, але і яловичина.

Свиней забивають більше, ніж вирощують, а поголів'я корів падає щомісяця тому, що утримувати худобу стало катастрофічно невигідно, пише OBOZREVATEL.

Продукцію власного виробництва замінює закордонне м'ясо. Протягом минулого року імпорт яловичини збільшився на 34%, в країну завезли 2,78 тис. тонн цього виду м'яса.

Найбільшим постачальником яловичини в Україну стала Австрія, у якої Україна купує не тільки м'ясо, а й живу худобу.

Між іншим, за даними Кабміну, імпортом займаються близько 40 компаній. Однак у відомстві стверджують, що це число буде рости.

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"Протягом минулого року українське скотарство не змогло зберегти наявний оборот поголів'я, а, на жаль, тільки скорочувало його з кожним місяцем", - розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.

Також відомо, що до грудня в Україні було 2,68 млн корів - на 6,4% менше, ніж роком раніше. У зв'язку з цим виробництво м'яса за рік скоротилося на 16,5%, тобто, до 288 тис. тонн. Але більшість з нього пішла на експорт, тому що так було вигідніше виробнику.

Тваринники прогнозують в Україні повне зникнення корів вже найближчим часом. За словами експерта з ефективного управління тваринництвом Михайла Травецького, запасів скотарства залишилося лише на півтора року.

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