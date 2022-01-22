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В Україні різко подорожчає паливо: названо терміни і ціни

22 січня 2022, 11:25

Вартість палива зросте до 2 грн.

АЗС, бензин, паливо
Паливо зросте на 2 грн / УНІАН

Експерти прогнозують черговий стрибок цін на паливо в Україні. Передбачається, що цінники злетять вже з початку наступного тижня.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, це пов'язано зі спадом гривні і зростанням цін на нафту, пише Авто 24.

Експерт стверджують, нафта 20 січня досягла 90 доларів за барель. Таким чином її ціна з початку року зросла майже на 15%.

"На гривню з початку року зміцнів долар, на 1,2 грн – євро. Оптові ціни на бензин і ДП на внутрішньому ринку додали 2,50 грн/л. Прогноз по колонках на наступний тиждень( з понеділка): плюс 1,45 грн/л по бензину і 1,85 грн/л по дизпаливу", - говорить експерт.

Нагадаємо, з 17 по 18 січня роздрібні мережі АЗС в Україні в черговий раз підвищили вартість палива. Ціна на заправку автомобілів піднялася на 0,1-0,6 гривні за літр.

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