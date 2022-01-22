В Україні зміняться ціни на каву: скільки коштуватиме напій

Кава в ціні буде різною / ua.depositphotos.com

Вартість кави в Україні знаходиться в стані нескінченних коливань. Однак аналітики тішать прогнозами, в яких йдеться про те, що в поточному році ціна на арабіку знизиться.

UkrAgroConsult з посиланням на звіт Світового банку пише, що арабіка може подешевшати на 2%. Тобто, до 4,2 дол./кг. А ось робуста навпаки подорожчає на 2%, тобто, на 2,0 дол./кг.

Зміна ціни пояснюється очікуваним зростання виробництва кави в Бразилії. Це, якщо говорити про арабіку. А ось підвищення ціни на робусту викликане високим попитом споживачів, які почали шукати дешеві альтернативи напою.

"Середньорічна ціна на каву арабіка зросла на 36% в річному численні до 4,51 дол./кг у 2021 році, а робуста зросла на 31% у річному обчисленні до 1,98 дол./кг за той же період. Середньомісячна ціна в грудні 2021 року досягла 5,91 дол. за кілограм арабіки і 2,48 дол. за кілограм робусти", - сказано в звіті СБ.

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Також наголошується, що найбільший у світі постачальник кави, частка якого становить 35% у світовому експорті, Бразилія, тільки з січня по вересень минулого року експортувала 1,7 млн тонн кави. Це на 5,8% більше, ніж за той же період на рік раніше. У доларовому еквіваленті експорт склав 3,95 млрд, що на 17% більше, ніж у 2020.

При цьому, середня експортна ціна на бразильську каву зросла з 2,10 дол./кг у січні до 2,77 дол./кг у вересні минулого року.

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