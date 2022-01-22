Ціна на цибулю стала захмарною: чого чекати українцям найближчим часом

Ціна на цибулю стала захмарною / УНІАН

У січні поточного року стали більше купувати цибулю. Зокрема, порівняно з аналогічним періодом минулого року середня споживча ціна на цей овоч зросла на 72%, тобто, до 14,74 грн/кг.

Аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин, вважає, що таку ситуацію спровокувала низька ціна на цибулю врожаю 2020 року, повідомляє AgroTrend.

"Це і призвело до скорочення посівних площ під дану культуру і зменшення пропозиції на ринку, а відповідно, і до зростання цін в цьому році. Додатковим фактором впливу на зростання вартості ріпчастої цибулі стало, в тому числі, і недавнє зростання цін на енергоносії, через яке збільшується вартість зберігання вже вирощеної цибулі", - сказала Литвин.

При цьому, за її словами, розраховувати на значне зниження ціни не варто, тому що в ціні зростає насіннєвий матеріал, добрива та засоби захисту. Передбачається, що в квітні 2022 ціна зеленої цибулі на полицях українських супермаркетів досягне 18-20 гривень за 100 грам.

читайте такожВ Україні різко подорожчає паливо: названі терміни і ціниКрім того, багато овочів Україна імпортує. Наприклад, з сусідньої Польщі. Це пов'язано з підвищенням цін на продукт вітчизняного виробництва, що спровокував зліт тарифів на комуналку. Особливо для підприємств.

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Також є інформація, що багато фермерів притримують овочі до весни, щоб продати її за максимальною.

Нагадаємо, в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 рази.

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