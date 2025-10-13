В Україні запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не буде світла

Причина відключень електроенергії - російські атаки на об'єкти енергетики.

Ви дізнаєтеся:

У яких областях запроваджено екстрені відключення світла

У чому причина аварійної ситуації в енергетиці

У понеділок, 13 жовтня, у низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла. Графіки відключень не діють.

Причина відключення світла - наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Зазначимо, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли потрібно дуже швидко знизити величину споживаної потужності.

У таких ситуаціях тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки це - аварійна ситуація.

Донецька та Дніпропетровська область

У ДТЕК повідомили, що в Дніпропетровській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення світла.

"За командою Укренерго в Дніпропетровській та Донецькій областях застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Полтавська область

У Полтавському обленерго повідомили, що з 9:07 понеділка, 13 жовтня 2025 року, в регіоні області застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії.

Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики. Послугу з розподілу електричної енергії буде відновлено після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд НЕК Укренерго.

Харківська область

В Укренерго повідомили, що аварійні відключення світла запровадили і на Харківщині.

Найближчим часом їх введуть і в Сумській області.

"Раніше запроваджені графіки відключень зараз не діють. Якщо у вас є світло, не вмикайте потужні електроприлади", - йдеться в повідомленні.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області також запровадили аварійні відключення світла, повідомили в обленерго.

Удари РФ по українській енергетиці - останні новини

Як писав Главред, жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

У ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській та Сумській областях. Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.

У ніч на 10 жовтня російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих.

У ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

Яким регіонам загрожують постійні відключення світла: думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що вимкнення електроенергії для мешканців міст, які розташовані на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.

"Я щиро сподіваюся, що зараз і уряд, і місцева влада - як на обласному, так і на місцевому рівнях - роблять усе можливе, щоб таким ситуаціям запобігти", - сказав Харченко в інтерв'ю Главреду.

За його словами, головне зараз - це забезпечити резервне живлення для систем водо- і теплопостачання, а також подбати про фізичний захист котелень і насосних станцій.

Інші новини:

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

