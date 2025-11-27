Захист неба посилиться: Британія виготовлятиме перехоплювачі Шахедів для України

Відомо, що виробництво може сягати кількох тисяч на місяць.

Перехоплювачі Шахедів для України / колаж: Главред, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA, ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна та Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus

В Британії планується масове його виробництво

Дрони будуть передані Україні для посилення захисту неба

У Великій Британії планується масове виробництво українських зенітних дронів-перехоплювачів Octopus для подальшого посилення захисту неба в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Відомо, що делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії вже підписали ліцензійну угоду.

"Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з Шахедами", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць.

Крім того, виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Українські ракети

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що українські ракети "Фламінго" - це дуже непогана зброя, навіть краща за Tomahawk. Вона літає далі за американську ракету, і несе вдвічі більше вибухівки.

На його думку, якщо в України буде велика кількість таких ракет, можна буде здійснити масштабну атаку на щось символічне для росіян.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці. Відомо щонайменше про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і дальніх дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарату дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

