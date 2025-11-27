Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: в ISW назвали точні терміни

Ключові тези:
- Темпи просування російських військ зросли
- Окупанти можуть повністю захопити Донецьку область до серпня 2027 року
- Наразі росіяни намагаються повністю захопити Покровськ та Мирноград
Армія країни-агресора Росії гіпотетично може повністю захопити Донецьку область до серпня 2027 року, але лише за умови збереження поточних темпів постійного просування. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці темпи просування російських військ зросли.
Так, з 15 серпня по 20 листопада російські окупанти просувалися в середньому на 9,3 км² на добу по всій лінії фронту.
На думку аналітиків, військове командування РФ може надати пріоритет наступальним операціям у Донецькій області, але навряд чи повністю відмовиться від інших напрямків.
В ISW додали, що Сили оборони України також продемонстрували свою ефективність у стримуванні просування військ РФ і проведенні успішних контрнаступів.
"Росіяни намагаються повністю захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині, але роблять це повільно. Окупанти вперше увійшли до Покровська 31 липня, і з того моменту вони просувалися в Покровську в середньому на 0,12 кілометра на день. Російські солдати не змогли окупувати Покровськ, попри те, що вони діяли в межах міста протягом 118 днів", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважили, що станом на 26 листопада армія РФ закріпила свої позиції на 66% території Покровська, що є низьким відсотком, враховуючи час і людські ресурси, які Росія виділила для захоплення міста.
Головні завдання РФ на фронті
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що основне завдання росіян на 2025-2026 роки - захоплення Донецької та Запорізької областей.
За його словами, поки росіяни свого не доб'ються, вони продовжуватимуть збирати достатню кількість сил і засобів, щоб вирішити ці завдання.
"Росіяни ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, тому що їх уже внесено до російської конституції", - підкреслив він.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі сказав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії щодоби втрачають щонайменше тисячу солдат. При цьому будь-які спроби прориву на лінії трьох важливих міст закінчуються невдачею.
Український військовий з позивним "Мучной" заявив, що на Олександрівському напрямку ворог змістив фокус на два сусідні населені пункти - Андріївку та Остапівське. Саме для наступу на цей сектор росіяни підтягують сили.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк повідомив, що українські оборонці на Покровському напрямку фіксують безпрецедентну концентрацію російських сил — такої кількості піхоти, техніки, авіації та дронів противник не застосовував з 2022 року.
Читайте також:
- Прикордонники спалили новітні російські РЕБи "Чорне око": в чому їх небезпека
- Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська
- Чи сиплеться південь і чи є оточення - командування прямо сказало, що відбувається на фронті
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред