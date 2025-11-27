Дмитро Комаров сходив на побачення з відомою співачкою - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Дмитро Комаров зустрічався з відомою співачкою
- До кого він виявив симпатію
Особисте життя відомого українського телеведучого Дмитра Комарова, як і раніше, залишається під суворим секретом. У березні 2025 року він підтвердив, що розлучився з дружиною Олександрою Кучеренко. Як повідомляє Люкс ФМ, після розставання ведучий недовго залишався на самоті і сходив на побачення з відомою українською артисткою.
В інтерв'ю українська співачка Злата Огнєвіч обирала, з ким із відомих чоловіків вирушила б на побачення. Серед варіантів були Тарас Цимбалюк, Володимир Дантес, Вадим Олійник, SHUMEI, Євген Клопотенко, Дмитро Комаров, Віталій Кличко, Дмитро Каднай, Діма Коляденко, Андрій Хливнюк і Слава Дьомін.
З багатьма зі списку Злату пов'язували теплі стосунки, наприклад з Євгеном Клопотенком. Співачка також відчувала симпатію до Андрія Хливнюка, а Слава Дьомін навіть приходив до неї на "Холостячку". Але справжнім сюрпризом стало зізнання артистки, що вона вже бувала на побаченні з одним із чоловіків.
"З Дімою я вже ходила на побачення", - зізналася Огнєвіч.
Як виявилося, Злата Огнєвіч і Дмитро Комаров раніше зустрічалися за вечерею. Артистка не уточнила, коли саме відбулося їхнє побачення.
Дмитро Комаров - особисте життя
Особисте життя відомого українського журналіста і ведучого Дмитра Комарова довгий час залишалося таємницею. У 2019 році він оголосив про шлюб із "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко, який вони приховували близько року. Однак, навесні 2024 року пара оголосила про розлучення, наголосивши, що розставання пройшло мирно і цивілізовано. У колишнього подружжя немає спільних дітей.
Про персону: Дмитро Комаров
Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
