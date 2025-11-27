Дмитро Комаров сходив на побачення з відомою співачкою - деталі

Ведучий почав новий етап в особистому житті після розлучення.

https://glavred.net/stars/dmitriy-komarov-shodil-na-svidanie-s-izvestnoy-pevicey-detali-10719203.html Посилання скопійоване

Дмитро Комаров був на побаченні зі співачкою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Ви дізнаєтеся:

Дмитро Комаров зустрічався з відомою співачкою

До кого він виявив симпатію

Особисте життя відомого українського телеведучого Дмитра Комарова, як і раніше, залишається під суворим секретом. У березні 2025 року він підтвердив, що розлучився з дружиною Олександрою Кучеренко. Як повідомляє Люкс ФМ, після розставання ведучий недовго залишався на самоті і сходив на побачення з відомою українською артисткою.

В інтерв'ю українська співачка Злата Огнєвіч обирала, з ким із відомих чоловіків вирушила б на побачення. Серед варіантів були Тарас Цимбалюк, Володимир Дантес, Вадим Олійник, SHUMEI, Євген Клопотенко, Дмитро Комаров, Віталій Кличко, Дмитро Каднай, Діма Коляденко, Андрій Хливнюк і Слава Дьомін.

відео дня

Злата Огнєвіч - Холостячка / фото: instagram.com, Злата Огнєвіч

З багатьма зі списку Злату пов'язували теплі стосунки, наприклад з Євгеном Клопотенком. Співачка також відчувала симпатію до Андрія Хливнюка, а Слава Дьомін навіть приходив до неї на "Холостячку". Але справжнім сюрпризом стало зізнання артистки, що вона вже бувала на побаченні з одним із чоловіків.

"З Дімою я вже ходила на побачення", - зізналася Огнєвіч.

Як виявилося, Злата Огнєвіч і Дмитро Комаров раніше зустрічалися за вечерею. Артистка не уточнила, коли саме відбулося їхнє побачення.

Дмитро Комаров - стосунки зі Златою Огнєвіч / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Дмитро Комаров - особисте життя

Особисте життя відомого українського журналіста і ведучого Дмитра Комарова довгий час залишалося таємницею. У 2019 році він оголосив про шлюб із "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко, який вони приховували близько року. Однак, навесні 2024 року пара оголосила про розлучення, наголосивши, що розставання пройшло мирно і цивілізовано. У колишнього подружжя немає спільних дітей.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак і продюсер "Музичної платформи" Геннадій Вітер згадав, як на початку повномасштабного вторгнення намагався достукатися до російських артистів. Він зізнався, що буквально обривав телефони і соцмережі Філіпа Кіркорова і Миколи Баскова.

Також українська актриса Анна Саліванчук прокоментувала позицію акторів "Сватів", які відкрито підтримали вторгнення РФ в Україну. Найвідомішими путіністами серіалу стали Федір Добронравов і Тетяна Кравченко, які виконали улюблені глядачами ролі Івана та Валюхи.

Вас може зацікавити:

Про персону: Дмитро Комаров Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред