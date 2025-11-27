Вчені вразили світ сенсацією: темну матерію вдалося зафіксувати вперше

Одна з гіпотез припускає, що частинки темної матерії під час зіткнення можуть "анігілювати", випускаючи гамма-промені.

З'явилися нові дані про темну матерію

Вчені оголосили про реєстрацію сигналу, який може стати першим прямим доказом існування темної матерії у Всесвіті.

Як повідомляє Space, ідея про існування темної матерії вперше з'явилася 1933 року, коли астроном Фріц Цвіккі помітив брак гравітаційної маси у видимих галактиках скупчення Волос Вероніки.

У 1970-х роках нові докази внесла Віра Рубін разом із колегами, спостерігаючи рівномірні швидкості обертання зовнішніх і внутрішніх областей спіральних галактик. Усі ці дані були непрямими, оскільки темна матерія не випромінює світло і не відбиває його, тому її присутність фіксувалася лише через гравітаційний вплив.

Одна з гіпотез припускає, що частинки темної матерії під час зіткнення можуть "анігілювати", випускаючи гамма-промені.

Дослідницька група під керівництвом Томонорі Тотані з Токійського університету направила телескоп "Фермі" на центр Чумацького Шляху - область, де, за розрахунками, концентрація темної матерії максимальна.

У результаті вчені зареєстрували гамма-промені з енергією близько 20 гігаелектронвольт, що формують форму, яка нагадує галоподібну структуру, спрямовану до центру нашої Галактики.

Відкриття в космосі: що кажуть учені

Загадковий міжзоряний об'єкт, що нещодавно пролетів через межі нашої Сонячної системи, виявився ще більш незвичайним, ніж припускали астрономи.

Йдеться про комету 3I/ATLAS - другий відомий об'єкт, що прибув з-за меж нашої системи. Останні спостереження показали, що її розміри помітно менші за початкові оцінки. Проте, незважаючи на компактність, комета викидає в космос гігантські обсяги вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул за секунду, що робить її одним із найактивніших об'єктів такого роду, коли-небудь зареєстрованих ученими.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

