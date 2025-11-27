Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Вчені вразили світ сенсацією: темну матерію вдалося зафіксувати вперше

Олексій Тесля
27 листопада 2025, 02:40
22
Одна з гіпотез припускає, що частинки темної матерії під час зіткнення можуть "анігілювати", випускаючи гамма-промені.
чорна діра
З'явилися нові дані про темну матерію / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/WebTechExperts

Ви дізнаєтеся:

  • Знайдено докази існування темної матерії
  • Частинки темної матерії при зіткненні можуть "анігілювати"

Вчені оголосили про реєстрацію сигналу, який може стати першим прямим доказом існування темної матерії у Всесвіті.

Як повідомляє Space, ідея про існування темної матерії вперше з'явилася 1933 року, коли астроном Фріц Цвіккі помітив брак гравітаційної маси у видимих галактиках скупчення Волос Вероніки.

відео дня

У 1970-х роках нові докази внесла Віра Рубін разом із колегами, спостерігаючи рівномірні швидкості обертання зовнішніх і внутрішніх областей спіральних галактик. Усі ці дані були непрямими, оскільки темна матерія не випромінює світло і не відбиває його, тому її присутність фіксувалася лише через гравітаційний вплив.

Одна з гіпотез припускає, що частинки темної матерії під час зіткнення можуть "анігілювати", випускаючи гамма-промені.

Дослідницька група під керівництвом Томонорі Тотані з Токійського університету направила телескоп "Фермі" на центр Чумацького Шляху - область, де, за розрахунками, концентрація темної матерії максимальна.

У результаті вчені зареєстрували гамма-промені з енергією близько 20 гігаелектронвольт, що формують форму, яка нагадує галоподібну структуру, спрямовану до центру нашої Галактики.

Відкриття в космосі: що кажуть учені

Загадковий міжзоряний об'єкт, що нещодавно пролетів через межі нашої Сонячної системи, виявився ще більш незвичайним, ніж припускали астрономи.

Йдеться про комету 3I/ATLAS - другий відомий об'єкт, що прибув з-за меж нашої системи. Останні спостереження показали, що її розміри помітно менші за початкові оцінки. Проте, незважаючи на компактність, комета викидає в космос гігантські обсяги вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул за секунду, що робить її одним із найактивніших об'єктів такого роду, коли-небудь зареєстрованих ученими.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Space.com

Space.com - онлайн-видання, присвячене дослідженню космосу, астрономії, спостереженню за небом та розвагам. Запущене 20 липня 1999 року. Веб-сайт пропонує прямі трансляції космічних місій, астрономічних відкриттів та огляди телескопів, біноклів та науково-фантастичного розважального обладнання для спостереження за небом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука космос
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

02:06Україна
Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

00:52Світ
Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

22:14Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Гороскоп на сьогодні 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на сьогодні 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Останні новини

04:15

Путіністам Кіркорову і Баскову висказали правду про війну - деталі

03:12

Як нарядити ялинку красиво: пастки, у які потрапляють навіть досвідчені декоратори

02:40

Вчені вразили світ сенсацією: темну матерію вдалося зафіксувати вперше

02:06

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

01:30

Кріштіану Роналду обрав для весілля символічне місце

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
00:52

Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

26 листопада, середа
23:59

Російський телеведучий прийняв рішення помирати від раку

23:55

Яке авто дає більше шансів скласти іспит з першого разу: МВС дало підказку

23:35

Страховий стаж під загрозою: названо головну умову для трудових книжок

Реклама
23:28

Батареї стануть гарячішими миттєво: інженер поділився простим секретом

23:13

Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

22:52

Динамо зіграє проти Омонії без ключових гравців – хто не допоможе команді

22:40

"У неї проблеми": мама зрадниці Наташі Корольової розповіла правду про доньку

22:37

"Не буде шансу на виживання": названо головну небезпеку "мирного плану" США

22:15

Просто розмістіть над батареєю: лайфхак, як зробити кімнату теплішою за хвилини

22:14

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомоВідео

22:05

Коли водій може сміливо їхати на жовтий сигнал світлофора - законний випадок

21:59

Як мозок обирає, що запам’ятати: вчені розкрили секрет існування спогадівВідео

21:33

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

21:31

У РФ помер популярний радянський актор і режисер

Реклама
21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

18:46

Регіон у небезпеці, РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок - військовий

18:43

"Не стикалися з таким з 2022 року": офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

18:27

Переговори Зеленського з Трампом: в ОП назвали головні "чутливі питання"

18:25

"Трампу фіолетово на Україну": дипломат назвав справжню причину появи "плану миру"

18:01

Гороскоп на Різдво 2025: що чекає знаків зодіаку у святковий день

Реклама
18:00

Як зрозуміти, що сумка справді якісна і чому вона варта інвестицій новини компанії

17:41

Найнадійніше авто на вторинному ринку: механік назвав "вічну" модель

17:23

"Не може бути мови": у РФ нахабно відповіли на запитання про поступки на переговорах

17:06

"Путінські маріонетки": зірка "Сватів" жорстко пройшлася по колегах-путіністах

17:00

"Продати Україну": ЗМІ злили записи розмов Віткоффа з Кремлем, які будуть наслідкиФотоВідео

16:44

Як не ковзати на слизьких дорогах: простий лайфхак з підручними засобами

16:30

Долар різко подешевшав, а євро завмерло: з'явився новий курс валют на 27 листопада

16:29

РФ запустить крилаті ракети, скоро буде новий масований обстріл - монітори

16:27

"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

16:18

Приватний детектив назвав найбільших зрадників: у ТОПі 5 професій

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаАні Лорак
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти