Бундесвер готується: ЗМІ розкрили таємний план Німеччини на випадок війни з РФ

У Німеччині розглядають сценарій перекидання сотень тисяч військовослужбовців до кордонів з Росією.

https://glavred.net/world/bundesver-gotovitsya-smi-raskryli-taynyy-plan-germanii-na-sluchay-voyny-s-rf-10719230.html Посилання скопійоване

У Європі почали розуміти, що загроза зі сторони Росії більш ніж реальна / Колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Головне:

У Німеччини є секретний план на випадок війни з Росією

Високопосадовці пропрацьовують план вже більше двох років

Німеччина розробляє секретний план перекидання 800 тисяч військовослужбовців НАТО на випадок початку війни з країною-агресоркою Росією.

Про це пише видання The Wall Street Journal. Німеччина розробляє план разом із союзниками НАТО. Документ вже налічує 1200 сторінок. Передбачається, що війська країн НАТО мають перекинути на схід, до кордонів з РФ.

відео дня

Деталі німецького плану

Видання пише, що ще приблизно 2,5 роки тому високопоставлені офіцери Німеччини почали роботу над планом на випадок війни з Росією.

"У плані детально описано, як до 800 000 німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. На ньому позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть просуватися, а також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху", - йдеться у статті.

Сьогодні план перебуває у другій редакції, а німецькі військові поспішають його імплементувати.

Як Європа готується давати відсіч Росії

Главред писав, що за даними Politico, Росія посилює дії в рамках гібридної війни проти країн НАТО. Тому Європа зараз наважилась на те, що ще кілька років тому могло здатися дивним - планує, як завдати удару у відповідь.

Два високопоставлені європейські урядовці та три дипломати ЄС розповіли, що є різні ідеї, вони варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО

Загроза нападу Росії на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшує виробництво танків Т-90 і відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про її намір створити довгострокову військову загрозу для НАТО.

Напередодні стало відомо, що якщо США вирішать не відповідати на агресію президента РФ Володимира Путіна щодо країн Балтії або Польщі, це може призвести до жахливих наслідків. Зокрема, до нападу на Північноатлантичний Альянс.

Більше новин:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред