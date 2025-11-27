Атака РФ на Тернопіль: у лікарні померла 12-річна дівчинка, її мати також загинула

Після дев'ятиденної боротьби за життя померла Адріана Унольт, її мати також загинула від російського удару, а сестра досі перебуває у лікарні.

Внаслідок атаки рф на Тернопіль 19 листопада, у лікарні померла 12-річна дівчинка, її мати також загинула / Колаж: Главред, фото: ДСНС, поліція

Коротко:

У Тернополі кількість загиблих після ракетного удару зросла до 35 осіб

У лікарні після дев'яти днів боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт

Внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада, після дев'яти днів боротьби за життя, у лікарні померла 12-річна дівчинка Адріана Унольт.

Мама Адріани також загинула від російського удару, а сестра досі перебуває у лікарні. Про це у четвер, 27 листопада, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову - ще одне дитяче життя забрала війна", - йдеться у повідомленні.

Андріяна стала 35 жертвою російськогого ракетного удару 19 листопада. Тоді ворог масовано атакував місто ракетами Х-101. Значних руйнувань зазнали дві багатоповерхівки.

Ракетна атака на Тернопіль - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія уранці 19 листопада завдала удару по Тернополю. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки ворога загинули 26 людей. Та вже ввечері сталося справжнє диво - рятувальникам вдалося знайти живого 20-річного хлопця. Він залишався під завалами приблизно до 17:00.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки в Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Внаслідок масованого ракетного удару по Тернополі загинули волонтер Віталій Долиняк та його син Давид. Дружина та доньки загиблого нині перебувають у лікарні.

Удари РФ по Україні / Інфографика: Главред

