Живі ялинки готують на продаж: скільки коштуватимуть новорічні дерева в Україні

Ціновий діапазон ялинок і сосен цьогоріч досить великий.

https://glavred.net/ukraine/zhivye-elki-gotovyat-na-prodazhu-skolko-budut-stoit-novogodnie-derevya-v-ukraine-10719212.html Посилання скопійоване

В Україні озвучили перші ціни на ялинки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Ялинки в Києві можна буде купити від 350 гривень

Ціни на ялинки будуть залежати не лише від їх висоти

У порівнянні з минулим роком ціни на ялинки зміняться не суттєво

Новий рік на носі, тож українці вже починають активно готуватися до зимових свят. Зокрема, цікавляться цінами на ялинки, щоб створити новорічну атмосферу в домівках.

Заступник директора кп "Світоч" Володимир Лебедко розповів виданню УНІАН, які цьогоріч будуть ціни на ялинки і сосни у Києві. За його словами, купити святкове дерево можна буде як і за кілька сотень, так і за тисячі гривень.

відео дня

"За попередньою інформацією, ціна буде від 350 гривень за сосну і до 3-4 тисяч на імпортні дерева, здебільшого ялинки", - сказав він.

Від чого залежатиме ціна на ялинки

Лебедко пояснив, що ціни будуть залежати не тільки від висоти дерева. Наприклад, невисокі, але пухнасті ялинки коштуватимуть дорожче, ніж високі, але не такі красиві.

Фахівець також зазначив, що цьогоріч ціни будуть вищими, ніж минулого року, але українці не відчують суттєвої різниці.

"Поки немає розцінок на хвойні композиції. Але якщо брати минулий рік, вони будуть від 200-250 гривень і до 1,5 тисячі. Це минулорічні ціни – я не думаю, що вони зміняться в цьому році", - додав він.

Що, окрім ялинки, коштуватиме дорожче цього року

Главред писав, що окрім вибору новорічної ялинки українці вже починають готувати список продуктів для приготування страв на святковий стіл. З'ясувалося, що усі інгредієнти на найпопулярніший новорічний салат "Олів'є" станом на середину листопада коштували 312,45 гривні. Для порівняння, у грудні 2024 року українці платили за таку ж кількість інгредієнтів 300 гривень.

Однак варто врахувати, що у найближчі тижні, згідно з прогнозами експертів, ціни на більшість продуктів підскочать через підвищення попиту напередодні новорічних свят, тож у порівнянні з минулим роком "Олів'є" буде ще дорожчим.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні перед Новим роком - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що помітне підвищення цін на курятину чекає українців ближче до зимових свят - Різдва та Нового року. Тоді вартість м'яса буде підвищена через сезонне зростання попиту.

Після осіннього зниження цін в Україні вартість свинини досягла свого тимчасового мінімуму. Проте фахівці попереджають, що така стабільність може бути короткочасною. Тим, хто планує закупівлю м’яса для приготування новорічних чи різдвяних страв, експерти радять не відкладати покупки.

Раніше повідомлялося, що перед різдвяними та новорічними святами 2025 року ціни на продукти підскочать вгору. Найбільше подорожчають традиційні харчі, які ми споживаємо майже щодня.

Інші новини:

Про персону: Володимир Лебедко Володимир Лебедко - український громадський діяч та заступник директора комунального підприємства "Світоч", яке займається організацією святкових ярмарків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред