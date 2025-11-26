Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Українські підрозділи намагаються зупинити просування РФ на Гуляйпільському напрямку.

Стало відомо про напружені бої на півдні / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Українські військові відійшли на більш вигідні позиції

Тривають запеклі бої за село Високе Запорізької області

За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля Високого Запорізької області на Гуляйпільському напрямку.

Як підкреслив він у коментарі Суспільному, окупації села немає - за нього тривають бої.

Водночас представник Сил оборони півдня пояснив, що українські підрозділи відійшли на більш вигідні позиції поблизу Високого, щоб зупинити просування на Гуляйпільському напрямку.

"Окупант любить малювати різні плани, що він уже десь тримає під контролем. Те, що звідти відійшли з позицій біля села Високе Сили оборони України на інші більш вигідні для оборони рубежі, армія РФ у це село завести свої групи закріплення не може", - сказав він.

За його словами, говорити, що це село під контролем - це передчасно.

"Для захисту рубежу для того, щоб блокувати просування вперед противника". За минулу добу, 25 листопада, поблизу Високого тривали кілька бойових зіткнень - окупанти не мали успіху", додав Волошин.

Ситуація на півдні: що кажуть в УДА

Запорізький напрямок поступово стає однією з найнапруженіших ділянок фронту, за інтенсивністю боїв його можна порівняти з районом Покровська. Російські війська активізували штурмові операції, намагаючись охопити українські позиції з флангів і закріпитися для подальших наступальних дій. Про це повідомив представник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях. Українські військові зуміли відкинути противника з позицій на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресора Росії та їхнє просування дуже небезпечне. Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

Як писав Главред, Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровською. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

