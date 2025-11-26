Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Олексій Тесля
26 листопада 2025, 21:33
390
Українські підрозділи намагаються зупинити просування РФ на Гуляйпільському напрямку.
У війні вирішальну роль відіграє співвідношення особового складу
Стало відомо про напружені бої на півдні / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 152 окрема єгерська бригада

Важливе:

  • Українські військові відійшли на більш вигідні позиції
  • Тривають запеклі бої за село Високе Запорізької області

За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля Високого Запорізької області на Гуляйпільському напрямку.

Як підкреслив він у коментарі Суспільному, окупації села немає - за нього тривають бої.

відео дня

Водночас представник Сил оборони півдня пояснив, що українські підрозділи відійшли на більш вигідні позиції поблизу Високого, щоб зупинити просування на Гуляйпільському напрямку.

"Окупант любить малювати різні плани, що він уже десь тримає під контролем. Те, що звідти відійшли з позицій біля села Високе Сили оборони України на інші більш вигідні для оборони рубежі, армія РФ у це село завести свої групи закріплення не може", - сказав він.

За його словами, говорити, що це село під контролем - це передчасно.

"Для захисту рубежу для того, щоб блокувати просування вперед противника". За минулу добу, 25 листопада, поблизу Високого тривали кілька бойових зіткнень - окупанти не мали успіху", додав Волошин.

Ситуація на півдні: що кажуть в УДА

Запорізький напрямок поступово стає однією з найнапруженіших ділянок фронту, за інтенсивністю боїв його можна порівняти з районом Покровська. Російські війська активізували штурмові операції, намагаючись охопити українські позиції з флангів і закріпитися для подальших наступальних дій. Про це повідомив представник "Української добровольчої армії" Сергій Братчук.

Ситуація на Запоріжжі - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ захопила два села на Запоріжжі та просувається ще у двох областях. Українські військові зуміли відкинути противника з позицій на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресора Росії та їхнє просування дуже небезпечне. Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

Як писав Главред, Запорізький напрямок стає однією з найгарячіших ділянок фронту, нарівні з Покровською. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись вийти в тил українських підрозділів і створити плацдарм для подальших операцій.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Запорізька область Владислав Волошин війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомо

22:14Світ
Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

21:33Україна
Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзал

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзал

Останні новини

23:59

Російський телеведучий прийняв рішення помирати від раку

23:55

Яке авто дає більше шансів скласти іспит з першого разу: МВС дало підказку

23:35

Страховий стаж під загрозою: названо головну умову для трудових книжок

23:28

Батареї стануть гарячішими миттєво: інженер поділився простим секретом

23:13

Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
22:52

Динамо зіграє проти Омонії без ключових гравців – хто не допоможе команді

22:40

"У неї проблеми": мама зрадниці Наташі Корольової розповіла правду про доньку

22:37

"Не буде шансу на виживання": названо головну небезпеку "мирного плану" США

22:15

Просто розмістіть над батареєю: лайфхак, як зробити кімнату теплішою за хвилини

Реклама
22:14

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомоВідео

22:05

Коли водій може сміливо їхати на жовтий сигнал світлофора - законний випадок

21:59

Як мозок обирає, що запам’ятати: вчені розкрили секрет існування спогадівВідео

21:33

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

21:31

У РФ помер популярний радянський актор і режисер

21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

Реклама
20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": розкрилася правда про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

18:46

Регіон у небезпеці, РФ стягує сили на Дніпропетровський напрямок - військовий

18:43

"Не стикалися з таким з 2022 року": офіцер розкрив деталі боїв за Покровськ

18:27

Переговори Зеленського з Трампом: в ОП назвали головні "чутливі питання"

18:25

"Трампу фіолетово на Україну": дипломат назвав справжню причину появи "плану миру"

18:01

Гороскоп на Різдво 2025: що чекає знаків зодіаку у святковий день

18:00

Як зрозуміти, що сумка справді якісна і чому вона варта інвестицій новини компанії

17:41

Найнадійніше авто на вторинному ринку: механік назвав "вічну" модель

17:23

"Не може бути мови": у РФ нахабно відповіли на запитання про поступки на переговорах

17:06

"Путінські маріонетки": зірка "Сватів" жорстко пройшлася по колегах-путіністах

17:00

"Продати Україну": ЗМІ злили записи розмов Віткоффа з Кремлем, які будуть наслідкиФотоВідео

16:44

Як не ковзати на слизьких дорогах: простий лайфхак з підручними засобами

Реклама
16:30

Долар різко подешевшав, а євро завмерло: з'явився новий курс валют на 27 листопада

16:29

РФ запустить крилаті ракети, скоро буде новий масований обстріл - монітори

16:27

"До весни не дотягнемо": з'явився сумний прогноз щодо завершення війни

16:18

Приватний детектив назвав найбільших зрадників: у ТОПі 5 професій

16:17

Як швидко почистити забиту раковину без агресивної хімії - найкращий метод

16:08

Маколей Калкін хоче повернутися в "Сам удома": актор розкрив сюжет продовженняВідео

15:57

Росія під масованою атакою дронів: Генштаб розкрив наслідки

15:39

Як позбутися вогкості та конденсату на вікнах: прості поради, які дійсно працюють

15:37

"Вбивство часом": експерт розкрив цинічну схему зриву тендерів в "Укргазвидобуванні"

15:28

40-річна зірка "Фабрики зірок" вагітна первістком

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти