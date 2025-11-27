Меган Маркл звинуватили в крадіжці: що сталося

Герцогиня Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію.

Меган Маркл звинуватили в крадіжці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Дружина принца Гаррі та голлівудська акторка Меган Маркл потрапила у скандал.

Так, акторку звинувачують у тому, що вона нібито взяла дизайнерську сукню і не повернула її, а також не заплатила за дорогу річ.

Тим часом, як пише People, представник Меган Маркл спростовує повідомлення про те, що вона без дозволу забрала сукню з фотосесії 2022 року.

44-річна герцогиня Сассекська з'явилася в рекламних матеріалах святкового епізоду свого серіалу Netflix "З любов'ю". Меган у зеленій сукні на одне плече запалює свічки на святковому столі. Раніше вона одягала таку саму сукню Galvan "Ushuaia" за 1695 доларів для фотосесії Variety 2022 року, що викликало чутки про те, що вона залишила її собі без дозволу.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Представник герцогині Сассекської заявив журналу PEOPLE: "Натяки на те, що будь-які речі були взяті без повного відома і згоди стилістів на знімальному майданчику або їхньої команди, не тільки категорично неправдиві, а й вкрай наклепницькі. Всі речі були взяті з дотриманням повної прозорості та відповідно до договірних умов".

Раніше стало відомо про те, що шлюб принца Гаррі та Меган Маркл зазнає серйозних випробувань через амбіції колишньої американської актриси. Спадкоємець британського престолу незадоволений тим, як його дружина розпоряджається публічністю їхніх спільних дітей.

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям планує остаточно розірвати зв'язки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

