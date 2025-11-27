Росіяни намагаються прорватися на лінії трьох міст: військовий оцінив план ворога

Окупанти обрали хитру тактику, щоб прорватися до важливих для ЗСУ трас і вузлів.

https://glavred.net/front/rossiyane-pytayutsya-prorvatsya-na-linii-treh-gorodov-voennyy-ocenil-plan-vraga-10719191.html Посилання скопійоване

Військовий повідомив про стабілізацію однієї з найскладніших ділянок фронту / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, facebook.com/MamukaLegion

Що повідомив Мамулашвілі:

Ворог зазнає великих втрат на фронті щодня

Росіяни націлилися на вузли забезпечення ЗСУ

За останній тиждень у ворога немає просувань на фронті

Окупаційні війська країни-агресорки Росії щодоби втрачають щонайменше тисячу солдат. При цьому будь-які спроби прориву на лінії трьох важливих міст закінчуються невдачею.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. Він оцінив дії окупантів на лінії Куп'янськ - Покровськ - Гуляйполе.

відео дня

Куди намагається прорватися ворог

Російські підрозділи здійснюють спроби виконати чергову забаганку командування, а саме захопити вузли та траси забезпечення Сил оборони України. Ворог застосовує тактику малих груп, але оборону ЗСУ прорвати їм не вдається.

Мамулашвілі каже, що особливо потужні бої тривають на Покровському напрямку. Однак попри шалений тиск з боку окупантів, українські підрозділи стабілізували ситуацію.

"За останній тиждень я не бачу ніякого просування російської армії, так що українська армія добре захищає цю лінію фронту", - стверджує військовий.

Як ситуацію на Гуляйпільському напрямку оцінюють в Силах оборони

Главред писав, що Сили оборони півдня України повідомили про активні штурми окупантів українських позицій в районі Гуляйполя. Лише за добу 25 листопада ворог здійснив понад 30 штурмів. Також окупанти здійснили понад півтисячі артилерійських обстрілів, використавши понад 2100 боєприпасів. До того ж ворог здійснив 250 скидів із дронів, 10 авіаударів і майже 2 тисячі ударів дронами-камікадзе.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Українські військові роблять усе можливе, щоб утримати оборону та наші позиції. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів і більш ніж по півсотні одиниць озброєння та військової техніки.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля Високого Запорізької області на Гуляйпільському напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підтягують сили на Дніпропетровський напрямок та посилюють там тиск. Зокрема на Олександрівському напрямку ворог змістив фокус на два сусідні населені пункти - Андріївку та Остапівське.

Водночас українські оборонці на Покровському напрямку фіксують безпрецедентну концентрацію російських сил - такої кількості піхоти, техніки, авіації та дронів противник не застосовував з 2022 року.

Читайте також:

Про персону: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі, відомий як Ушангі - військовослужбовець, засновник і командир "Грузинського національного Легіону" в АТО, магістр з дипломатії. У 2023 році - один із командирів 2-го інтернаціонального легіону. Президент Національної федерації змішаних єдиноборств Грузії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред