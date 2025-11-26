Рус
Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Юрій Берендій
26 листопада 2025, 21:06
Путін підписав указ про цілеспрямовану політику русифікації на окупованих територіях, намагаючись витіснити українську ідентичність та мову.
Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях / Колаж: Главред

Російський режим на чолі з диктатором та воєнним злочинцем Путіним ухвалив стратегічний документ про нацполітику до 2036 року, який передбачає посилення "російської ідентичності" та активне розширення культурного впливу РФ. Окремим пунктом там визначено поширення цієї політики на тимчасово окуповані українські території. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, Кремль планує залучити понад 2,5 млн жителів окупованих регіонів до загальноросійських проєктів, посилити домінування російської мови та встановити норму, згідно з якою щонайменше половина етнокультурних заходів має просувати російську культуру.

Зазначається, що такі заходи фактично спрямовані на поглиблення русифікації українців на захоплених територіях, витіснення української мови й національної ідентичності та включення цих регіонів у російський культурний та інформаційний простір.

"Такий підхід є частиною системної політики знищення української самобутності під приводом "єдності багатонаціонального народу". Таким чином кремль намагається закріпити окупацію та нав’язати на ТОТ власну культурну й політичну модель управління", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях - думка військового

Як писав Главред, росіян вже формально включило окуповані райони України до складу Південного військового округу та розпочало мобілізацію місцевого населення для подальшого використання у бойових діях. Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук.

"Окупанти планують мобілізувати 50–100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років для війни проти України. Зате не ТЦК", - написав він у дописі в Telegram.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія оголосила про масштабну програму заселення захоплених українських територій, подаючи це як "повернення місцевих мешканців". Насправді ж Кремль готує план масового переселення людей з віддалених російських регіонів — від Якутії до Бурятії на території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Паралельно держава-агресор запустила так звану "Програму розвитку Сибіру", яка на практиці означає примусове вивезення українців із тимчасово окупованих областей до Сибіру та на Далекий Схід.

Крім того, Росія зробила ще один крок до повної мілітаризації захоплених українських територій. Відповідно до указу Путіна, окуповані райони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей офіційно приєднали до Південного військового округу РФ, до складу якого вже входять Крим і Севастополь. Уже надходять повідомлення про активне посилення мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях до лав російської армії.

Про джерело: Центр національного опору

Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

війна в Україні новини України
