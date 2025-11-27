Путіністка Лариса Гузєєва залишилася без третього чоловіка - що сталось

Лариса Гузєєва приховувала розлучення від громадськості.

https://glavred.net/starnews/putinistka-larisa-guzeeva-ostalas-bez-tretego-muzha-chto-proizoshlo-10719224.html Посилання скопійоване

Лариса Гузєєва розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Гузєєва

Ви дізнаєтеся:

Лариса Гузєєва розлучилася з чоловіком

Чому вона приховувала розрив

Російська скандальна актриса і телеведуча Лариса Гузєєва, внесена в базу "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, розлучилася з чоловіком. Як повідомляють росЗМІ, зробила вона це ще 2019 року, але вирішила приховати цей факт від усіх.

Гузєєва була одружена з ресторатором Ігорем Бухаровим. Криза у стосунках пари почалася ще 2009 року, коли вона публічно заговорила про свою зраду, після якої Бухаров підняв на неї руку. Ресторатор заперечував свою провину, але 2016 року історія повторилася - Лариса знову повідомила про проблеми в шлюбі та невірність чоловіка.

відео дня

Лариса Гузєєва - третій чоловік / фото: instagram.com, Лариса Гузєєва

РосЗМІ впевнені, що саме в цей період путіністка зважилася на розлучення, проте пізніше пара помирилася і продовжила жити під одним дахом.

Скритність Гузєєвої нікого не дивує - інформацією про особисте життя вона ділиться вкрай неохоче. Нещодавно ЗМІ дізналися, що дочка ведучої вперше стала матір'ю, завдяки відео з аеропорту, де вона з'явилася з немовлям. Путіністка заявила, що доньку народила в законному шлюбі, проте жодної інформації про батька дитини так і немає.

Лариса Гузєєва - діти / фото: instagram.com, Лариса Гузєєва

Лариса Гузєєва - особисте життя

Російська ведуча Лариса Гузєєва була одружена тричі. Її першим чоловіком був асистент режисера Ілля. Цей шлюб виявився короткочасним і трагічно обірвався. Другим чоловіком Гузєєвої став актор Каха Толордава, від якого у неї народився син Георгій. Третій чоловік артистки - ресторатор Ігор Бухаров, з яким вона була одружена з 1999 року і народила дочку Ольгу.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що особисте життя відомого українського телеведучого Дмитра Комарова, як і раніше, залишається під суворим секретом. Після розставання з дружиною ведучий недовго залишався на самоті і сходив на побачення з відомою українською артисткою.

Також Геннадій Вітер згадав, як на початку повномасштабного вторгнення намагався достукатися до російських артистів. Артист зазначив, що багато хто з його знайомих із російського шоу-бізнесу піддалися пропаганді. Також Геннадій повідомив, що за такі дії потрапив до санкційного списку РФ.

Вас може зацікавити:

Про персону: Лариса Гузєєва Лариса Гузєєва - радянська і російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча; заслужена артистка РФ. Член громадської організації "Союз кінематографістів Росії". Підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред