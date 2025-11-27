"Ми не причетні": Олег Винник дав задню і зробив гучну заяву

Олег Винник згадав про зірваний тур.

Олег Винник готується до нового туру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Олег Винник звернувся до шанувальників

Що він їм запропонував

Український співак Олег Винник, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, звернувся до шанувальників і запропонував повернути гроші за раніше зірваний тур.

На своїй сторінці в соцмережах утікач опублікував відео, в якому сказав, що готовий обмінювати старі квитки на вхідні для своїх грудневих шоу.

Нагадаємо, у 2022 році було скасовано європейський тур артиста і частина фанатів не отримали компенсацію за квитки.

Олег Винник живе в Німеччині / фото: instagram.com, Олег Винник

Також Винник наголосив, що не відповідає за компенсації, але запропонував шанувальникам брати старі квитки і приходити на його нові концерти.

"Якщо вони у вас є, просто приходьте з ними у вечірню касу в будь-якому місті - ми обміняємо без проблем. Ми не причетні до тієї історії, але хочемо, щоб ніхто не залишився ошуканим. Беріть квитки 2022 року і приходьте", - сказав співак.

Дивіться відеозвернення Олега Винника:

Олег Винник вийшов на зв'язок / фото: скрін t.me, Олег Винник

Зазначимо, у втікача стартує новий тур Європою, мінімальна вартість квитка становить €59, максимальна - €119.

Олег Винник / інфографіка: Главред

Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

