Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Європа планує завдати удару у відповідь на атаки РФ: ЗМІ розкрили плани країн

Анна Косик
27 листопада 2025, 08:15
4596
Європейська спільнота почала більш гостро реагувати на російську гібридну агресію.
войска нато, путин
Один із можливих сценаріїв реагування європейців - військові навчання НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • Європа готується дати відсіч Росії
  • Останнім часом гібридні атаки РФ у Європі посилилися
  • Європейці можуть підірвати військові зусилля РФ шляхом кібератак

Країна-агресорка Росія посилює дії в рамках гібридної війни проти країни НАТО. Тому Європа зараз наважилась на те, що ще кілька років тому могло здатися дивним - планує, як завдати удару у відповідь.

Два високопоставлені європейські урядовці та три дипломати ЄС розповіли, що є різні ідеї, вони варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО, пише Politico.

відео дня

Чому Європа вирішила діяти у відповідь

Видання пише, що масштаби і частота нинішніх атак РФ на європейські країни безпрецидентні. Від січня до липня поточного року у Європі зафіксували понад 110 актів саботажу та спроб нападу, які виконували люди, пов'язані з Москвою.

До сьогодні Європа реагувала на такі дії з боку РФ посиленням оборони. Але зараз "тон у європейських столицях змінюється". При цьому європейці наразі остаточно не вирішили, що означатиме більш потужна відповідь на гібридну війну Росії.

"На практиці країни можуть використовувати кіберметоди для атаки на системи, критично важливі для військових зусиль Росії, такі як економічна зона Алабуга в Татарстані у східно-центральній Росії, де Москва виробляє дрони "Шахед", а також енергетичні об'єкти або поїзди, що перевозять зброю, сказав Філіп Брийка, політолог та експерт з гібридних загроз Польської академії наук", - пише видання.

Чому Росія посилює гібридні атаки на Європу

Главред писав, що військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов вважає, що росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.

Такий сценарій може бути реалізований в країнах Балтії, тому що там є для цього певні передумови. Зокрема, в Литві та Латвії проживає велика кількість російськомовних людей, а в Естонії є Нарва, де фіксується відверта підтримка Росії.

Гібридна війна Росії проти Європи - останні новини

Раніше повідомлялося, що Росія планує поширити війну не лише на Україну, а й на інші країни Європи. Зокрема, військові та спецслужби бачать пряму загрозу для країн Балтії.

Нагадаємо, Главред писав, що у вересні цього року для нальоту на Польщу Росія використала близько 20 дронів, що засвідчило про те, що порушення повітряного простору було навмисним і стало частиною плану з розширення гібридної війни проти Європи.

Напередодні Олексій Мельник заявив, що головна мета Росії - демонструвати, що вона фактично воює з НАТО, і її стратегічне завдання полягає в тому, щоб зруйнувати Альянс, шляхом атак на європейські країни.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НАТО Европа гібридна агресія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін

09:00Інтерв'ю
Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

08:57Світ
Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

08:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

Китайський гороскоп на сьогодні 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Китайський гороскоп на сьогодні 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Останні новини

10:02

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: в ISW назвали точні терміни

09:36

Росіяни намагаються прорватися на лінії трьох міст: військовий оцінив план ворога

09:22

"Такі крики": Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду чоловікові

09:12

Секрет ідеального зберігання: один предмет збереже картоплю свіжою до пів рокуВідео

09:00

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
08:57

Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

08:51

Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

08:32

Ресурсів у Росії залишилося максимум на рікПогляд

08:15

Європа планує завдати удару у відповідь на атаки РФ: ЗМІ розкрили плани країн

Реклама
07:49

Серія з 10 потужних вибухів: дрони атакували НПЗ під Самарою в РФВідео

06:55

Гарантії будуть після: США вимагають від України спочатку домовитися з РФ - Politico

06:10

Навіщо росіяни злили розмову Віткофа та Ушакова або чи зможе Путін зірвати переговори?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 28 листопада: Дівам - зрив, Ракам - цікава пропозиція

05:37

Здоров'я на десятиліття вперед: що робити у 30, щоб почуватися молодим у 70

04:58

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

04:15

Путіністам Кіркорову і Баскову висказали правду про війну - деталі

03:12

Як нарядити ялинку красиво: пастки, у які потрапляють навіть досвідчені декоратори

02:40

Вчені вразили світ сенсацією: темну матерію вдалося зафіксувати вперше

02:06

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

01:30

Кріштіану Роналду обрав для весілля символічне місце

Реклама
00:52

Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

26 листопада, середа
23:59

Російський телеведучий прийняв рішення помирати від раку

23:55

Яке авто дає більше шансів скласти іспит з першого разу: МВС дало підказку

23:35

Страховий стаж під загрозою: названо головну умову для трудових книжок

23:28

Батареї стануть гарячішими миттєво: інженер поділився простим секретом

23:13

Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

22:52

Динамо зіграє проти Омонії без ключових гравців – хто не допоможе команді

22:40

"У неї проблеми": мама зрадниці Наташі Корольової розповіла правду про доньку

22:37

"Не буде шансу на виживання": названо головну небезпеку "мирного плану" США

22:15

Просто розмістіть над батареєю: лайфхак, як зробити кімнату теплішою за хвилини

22:14

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомоВідео

22:05

Коли водій може сміливо їхати на жовтий сигнал світлофора - законний випадок

21:59

Як мозок обирає, що запам’ятати: вчені розкрили секрет існування спогадівВідео

21:33

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

21:31

У РФ помер популярний радянський актор і режисер

21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

Реклама
20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти