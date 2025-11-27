Європа планує завдати удару у відповідь на атаки РФ: ЗМІ розкрили плани країн

Європейська спільнота почала більш гостро реагувати на російську гібридну агресію.

Один із можливих сценаріїв реагування європейців - військові навчання НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Європа готується дати відсіч Росії

Останнім часом гібридні атаки РФ у Європі посилилися

Європейці можуть підірвати військові зусилля РФ шляхом кібератак

Країна-агресорка Росія посилює дії в рамках гібридної війни проти країни НАТО. Тому Європа зараз наважилась на те, що ще кілька років тому могло здатися дивним - планує, як завдати удару у відповідь.

Два високопоставлені європейські урядовці та три дипломати ЄС розповіли, що є різні ідеї, вони варіюються від спільних наступальних кібероперацій проти Росії до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО, пише Politico.

Чому Європа вирішила діяти у відповідь

Видання пише, що масштаби і частота нинішніх атак РФ на європейські країни безпрецидентні. Від січня до липня поточного року у Європі зафіксували понад 110 актів саботажу та спроб нападу, які виконували люди, пов'язані з Москвою.

До сьогодні Європа реагувала на такі дії з боку РФ посиленням оборони. Але зараз "тон у європейських столицях змінюється". При цьому європейці наразі остаточно не вирішили, що означатиме більш потужна відповідь на гібридну війну Росії.

"На практиці країни можуть використовувати кіберметоди для атаки на системи, критично важливі для військових зусиль Росії, такі як економічна зона Алабуга в Татарстані у східно-центральній Росії, де Москва виробляє дрони "Шахед", а також енергетичні об'єкти або поїзди, що перевозять зброю, сказав Філіп Брийка, політолог та експерт з гібридних загроз Польської академії наук", - пише видання.

Чому Росія посилює гібридні атаки на Європу

Главред писав, що військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов вважає, що росіяни можуть організувати в Європі гібридну війну за аналогією з подіями 2014 року на сході нашої країни, коли були використані загони Гіркіна-Стрєлкова.

Такий сценарій може бути реалізований в країнах Балтії, тому що там є для цього певні передумови. Зокрема, в Литві та Латвії проживає велика кількість російськомовних людей, а в Естонії є Нарва, де фіксується відверта підтримка Росії.

Гібридна війна Росії проти Європи - останні новини

Раніше повідомлялося, що Росія планує поширити війну не лише на Україну, а й на інші країни Європи. Зокрема, військові та спецслужби бачать пряму загрозу для країн Балтії.

Нагадаємо, Главред писав, що у вересні цього року для нальоту на Польщу Росія використала близько 20 дронів, що засвідчило про те, що порушення повітряного простору було навмисним і стало частиною плану з розширення гібридної війни проти Європи.

Напередодні Олексій Мельник заявив, що головна мета Росії - демонструвати, що вона фактично воює з НАТО, і її стратегічне завдання полягає в тому, щоб зруйнувати Альянс, шляхом атак на європейські країни.

