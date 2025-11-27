До Нового року може й не встигнути: політолог сказав, коли закінчиться війна

Дмитро Орєшкін пояснив, навіщо Трампу швидкий мир і чому Путін не може поступитися.

Як довго триватиме переговорний трек: прогноз політолога



Чому Трамп прагне швидше закінчити війну в Україні

Чому Путін затягуватиме переговори

Як довго може тривати переговорний трек

Прагнення президента США Дональда Трампа якомога швидше оголосити про "завершення української кризи" пов'язане не з реальною дипломатією, а з особистими політичними амбіціями. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, однією з ключових мотивацій Трампа є бажання отримати Нобелівську премію миру. Щоб потрапити до списку номінантів 2025 року, подати висунення необхідно до кінця нинішнього року - і американський президент, на думку експерта, поспішає продемонструвати світу нібито власний успіх у "врегулюванні" війни. Звідси - гучні заяви про намір завершити конфлікт "до Дня подяки" або найближчими тижнями.

"Для нього [Трампа] всерйоз важливо, щоб йому вручили цю медаль лауреата. Мабуть, його зачіпає, що Обама отримав, а він - ні. Щоб потрапити до списку номінантів за 2025 рік, треба, щоб його висунули до кінця цього року. Значить, йому важливо прокричати на весь світ, що "українську кризу" завершено завдяки його "геніальній політиці", грубо кажучи, до 31 грудня. Тому він і каже: "До дня подяки". Потім - що "ми намацали правильний трек і дедлайн можна трохи зрушити" і так далі. Але в будь-якому разі, в уявленні Трампа йдеться про тижні", - сказав Орєшкін.

Путіну не вигідне швидке завершення війни

Що стосується російського президента Путіна, то для нього швидкий вихід із війни - це дуже небезпечно.

"Якщо Путін вийде з війни швидко і без якихось символічно важливих "досягнень", виття патріотичного сектору буде до небес: "А за що кров проливали?" А якщо він ще й віддасть Куп'янськ - тільки-но начебто захоплений Герасимовим - або Вовчанськ, то це буде катастрофа. Це ж частина невдалого "поясу безпеки" вздовж кордону. А якщо ще й 280 мільярдів заблокованих російських резервів зрештою відберуть і спрямують на відновлення України - а це рано чи пізно, скоріш за все, станеться - то це теж удар. Адже репарації платять ті, хто програв", - пояснив політолог.

З цієї причини Путіну потрібно до останнього наступати, тиснути, бити по Україні ракетами - щоб Україна злякалася і відступила.

"Тоді він зможе видихнути і сказати: "Ось, я переміг". Для нього будь-яке відчуття нічиї або "договорняка" - це поразка. Він це розуміє. Тому він буде тягнути час. Буде вклонятися Трампу, посміхатися, казати, що "все чудово, але потрібно обговорити, зустрітися, провести субстантивні заходи", і так далі - валятиме дурня. Трамп буде йому підігравати", - вважає Орєшкін.

Однак політолог підкреслює: насправді Трампа куди більше хвилюють проміжні вибори у США 2026 року. На тлі погіршення економічних показників і відсутності зовнішньополітичних досягнень йому необхідно пред'явити виборцю хоч якийсь успіх уже до весни 2026 року.

"Над ним теж висить "молот долі": вибори наближаються, а що він пред'явить виборцю? Економіка не покращилася, ціни в США зростають, обіцянки про те, що "весь світ оплатить" його реформи за допомогою мит, виявилися порожніми. Перемог на українському напрямку немає - якщо до того моменту їх не буде. Трамп думає вже не про премію, а про збереження власної влади. Його коридор можливостей - кілька місяців. Йому потрібно до весни показати, що він "щось розрулив", тому що восени вибори", - сказав Орєшкін.

Загалом, експерт прогнозує, що до Нового року Трамп, можливо, і не встигне, але Україні важливо протриматися ще кілька місяців.

"Чи вдасться - хто знає. Але трек вимальовується приблизно такий: ціна питання вимірюється кварталами. Не тижнями, як думає (або говорить) Трамп, і навіть не місяцями - а саме кварталами", - резюмував політолог.

Як писав Главред, США і Україна просунулися в питанні узгодження плану закінчення війни, проте ключові розбіжності все ще залишаються невирішеними, і кінцевий текст документа поки що не сформований. Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело, знайоме з ходом переговорів.

Президент США Дональд Трамп головну поступку з боку РФ.

Також Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною і Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

Тим часом міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл привіз до Києва похмуру оцінку ситуації на фронті. За його словами, ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.

Європу Дрисколл лякав зростаючою ракетною загрозою з боку РФ. За словами європейських чиновників, натяк був очевидними: необхідне швидке врегулювання війни Росії проти України.

Американський план закінчення війни

Чим загрожує Україні мирний план Трампа: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що презентований спецпосланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не має нічого спільного з американською дипломатією і являє собою компіляцію російських вимог.

"Це ніякий не план, а чергове повторення набору гасел, який ми чули не раз. Багато пунктів вимагають додаткових уточнень і роз'яснень, тому назвати це планом не можна. Усі ці 28 пунктів були списані з московських сторінок", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

На його думку, підтримка цього "плану" з боку Дональда Трампа свідчить про те, що для нього Україна - "витратний матеріал", яким він готовий "розрахуватися з Росією", щоб потім "заробляти мільярди разом із Путіним".

Про персону: Дмитро Орєшкін Дмитро Борисович Орєшкін - російський політолог, політичний географ і публіцист, який народився 27 червня 1953 року в Москві. Закінчив географічний факультет МДУ 1975 року і 1979-го захистив кандидатську дисертацію в Інституті географії РАН. Довгий час працював у цьому інституті, займаючись тематикою природних процесів і картографування. На тлі протестів у Росії 2011-2012 років став одним із найбільш цитованих незалежних політичних аналітиків. Останніми роками Дмитро Орєшкін виступає в російських і зарубіжних ЗМІ, коментуючи внутрішню політику, війну проти України, економічні та соціальні процеси. Послідовно і відкрито виступає проти російської агресії проти України.

