УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні запровадили надзвичайний стан

23 лютого 2022, 21:49

Надзвичайний стан запроваджують з 00:00 24 лютого терміном на 30 діб.

надзвичайний стан, воєнний стан
Надзвичайний стан / РБК-Україна, ua.depositphotos.com

23 лютого на засіданні РНБО вирішили запровадити надзвичайний стан в Україні. Верховна Рада підтримала це рішення.

"За" проголосували 335 народних депутатів.

Надзвичайний стан в Україні запроваджують строком на 30 днів з 00:00 24 лютого з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

На території України запроваджують такі заходи:

  • тимчасова або постійна евакуація жителів з потенційно небезпечних місць;
  • встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду (при необхідності);
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (при необхідності);
  • посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • комендантська година (вводять місцеві влади за потребою);
  • заборона на виготовлення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;
  • особливі правила користування зв'язком;
  • заборона призовникам, військовозобов'язаним, резервістам змінювати місце проживання.

Де запроваджують надзвичайний стан в Україні

На всій території України, за винятком Донецької та Луганської областей.

На який термін запровадили надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану запровадили на 30 днів з можливістю продовження на такий же період.

Реклама

читайте такожКличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану

Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".

Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу" між Росією і "ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.

Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.

Читайте також:

viber
Верховна Рада надзвичайний стан новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні запровадили надзвичайний стан». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте Прикмети на 21 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в біду Фінансовий гороскоп на тиждень 21 -27 лютого: Ракам - неймовірна удача, Козерогам - успіх, Рибам - великий кушФінансовий гороскоп на тиждень 21 -27 лютого: Ракам - неймовірна удача, Козерогам - успіх, Рибам - великий куш Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаЯк змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удома Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо ДонбасуКордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

Останні новини

23:16

"Тривожні новини": Кулеба заявив про можливу провокацію на хімзаводі в Криму

22:54

Коли День бабусь в Україні в 2022 році та інші свята сім'їВідео

22:49

Надзвичайний стан у Києві: за якими правилами житиме містоВідео

22:27

Окупанти заблокували в'їзд до Криму - Денісова

22:07

Коли війна по-справжньому: що мають робити Україна і Захід?Погляд

Реклама
21:49

В Україні запровадили надзвичайний станВідео

21:47

Без внутрішньої дестабілізації захоплення нашої країни неможливе - ДаніловВідео

21:44

Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти - FTВідео

21:24

США запровадили санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівників

21:19

Євросоюз готовий розтрощити Росію ще одними санкціямиВідео

21:02

У Херсонській області з анексованого Криму чутна артилеріяВідео

20:49

Чому Путін побоюється починати велику війну з УкраїноюПогляд

20:47

По всій країні вишикувалися величезні черги з резервістів - ЗСУ

20:38

Надзвичайний стан в Україні: онлайн-трансляція Право на владуВідео

20:37

Китайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяцяВідео

20:36

Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі

20:14

ЗСУ несуть втрати на Донбасі: бойовики ведуть обстрілВідео

20:02

Нардепи перейшли на режим роботи в умовах НП

19:52

Байден попередив Зеленського, що Росія атакує Україну протягом 48 годин - іноЗМІВідео

19:47

Березень буде аномальним: синоптики назвали дату потеплінняВідео

Реклама
19:27

Указ про надзвичайний стан можуть змінитиВідео

19:21

Рада виділила з держбюджету майже 23 млрд грн на оборону

19:19

Українці з початку року забирають гроші з банків – НБУ

19:12

"Нам страшно, не хочемо в "ДНР": у Краматорську люди вийшли на патріотичний мітинг

18:59

Кабмін спростив перетин кордону для українцівВідео

18:56

Свято Теплого Олекси 2022: прикмети, як вийти заміж і залишитися молодоюВідео

18:55

Заборона на виїзд військовозобов'язаних і контроль над пресою: яким буде НС в Україні

18:52

Чи скасують планову госпіталізацію під час НП: відповідь МОЗ

18:43

Вихідні у березні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:36

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:32

Росіяни масово виходять на пікети проти вторгнення в УкраїнуФотоВідео

18:22

Україна не має наміру знову отримувати ядерну зброю - Кулеба

18:14

Амністія для мобілізованих до "ЛДНР": у Раді заявили про звернення до РНБО

18:07

Удача в грошах, міцне здоров'я і щастя в любові: кому нереально пощастить вже на початку березняВідео

17:59

Україна відключається від енергосистем Росії та БілорусіВідео

17:53

ЄС оголосив санкції проти РФ за визнання "незалежності" "ЛДНР"Відео

17:46

Ні евакуацій лікарень, ні евакуацій шкіл: в СБУ викрили для українців гучні фейки

17:35

Порошенко особисто блокує рішення про підтримку авіаперевезень - Кубраков

17:35

Російські військові біля кордонів України збунтувалися проти війни: їх звільняють

17:29

Україну накрила потужна DDoS-атака, яка вразила сайти Ради, Кабміну та МВС

Реклама
17:02

Іван Яковина. Путін усвідомив своє безсилля, тому й "шипить" на українцівВідеоблоги

16:54

Зеленський зажадав від Росії гарантії безпеки для УкраїниВідео

16:32

В СБУ закликали українців повідомляти про підозрілих людей або предмети біля стратегічних об'єктів

16:26

Україна мчить до Євросоюзу: Зеленський підписав документ з Польщею та Литвою

16:22

Путін збожеволів на грунті ненависті до України і СШАПогляд

16:22

Візовий режим з Росією і відмова від НАТО: Зеленський відповів на ультиматум ПутінаВідео

16:17

В Україні стартує програма державного лізингу на купівлю квартир для правоохоронців

16:13

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

16:01

Не дочекаєтеся! Американські ЗМІ "поховали" Єлизавету II

15:59

Кличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти