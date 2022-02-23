В Україні запровадили надзвичайний стан

Надзвичайний стан запроваджують з 00:00 24 лютого терміном на 30 діб.
23 лютого на засіданні РНБО вирішили запровадити надзвичайний стан в Україні. Верховна Рада підтримала це рішення.
"За" проголосували 335 народних депутатів.
Надзвичайний стан в Україні запроваджують строком на 30 днів з 00:00 24 лютого з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.
На території України запроваджують такі заходи:
- тимчасова або постійна евакуація жителів з потенційно небезпечних місць;
- встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду (при необхідності);
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (при необхідності);
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- комендантська година (вводять місцеві влади за потребою);
- заборона на виготовлення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;
- особливі правила користування зв'язком;
- заборона призовникам, військовозобов'язаним, резервістам змінювати місце проживання.
Де запроваджують надзвичайний стан в Україні
На всій території України, за винятком Донецької та Луганської областей.
На який термін запровадили надзвичайний стан
Режим надзвичайного стану запровадили на 30 днів з можливістю продовження на такий же період.
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Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"
Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".
Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.
22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу" між Росією і "ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.
Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.
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