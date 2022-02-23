В Україні запровадили надзвичайний стан

Надзвичайний стан / РБК-Україна, ua.depositphotos.com

23 лютого на засіданні РНБО вирішили запровадити надзвичайний стан в Україні. Верховна Рада підтримала це рішення.

"За" проголосували 335 народних депутатів.

Надзвичайний стан в Україні запроваджують строком на 30 днів з 00:00 24 лютого з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

На території України запроваджують такі заходи:

тимчасова або постійна евакуація жителів з потенційно небезпечних місць;

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду (при необхідності);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (при необхідності);

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

комендантська година (вводять місцеві влади за потребою);

заборона на виготовлення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;

особливі правила користування зв'язком;

заборона призовникам, військовозобов'язаним, резервістам змінювати місце проживання.

Де запроваджують надзвичайний стан в Україні

На всій території України, за винятком Донецької та Луганської областей.

На який термін запровадили надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану запровадили на 30 днів з можливістю продовження на такий же період.

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Росія вводить війська на Донбас і визнала "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" і "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".

Того ж вечора Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу" між Росією і "ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.

Далі Рада Федерації дозволив президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.

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