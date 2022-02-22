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Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

22 лютого 2022, 19:25

На Радфеді РФ заявили, що Україна нібито сконцентрувала близько 60 тисяч військ біля "кордонів" ЛДНР", а росіяни, мовляв, мають намір "усунути загрозу".

війська Росії, танки, вертоліт, армія,
Путіну офіційно дозволили використовувати війська Росії за кордоном / Reuters

Російський президент Володимир Путін після того, як Москва офіційно визнала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі, вніс до Ради Федерації пропозицію про використання Збройних сил РФ на Донбасі. За підсумком верхня палата дозволила Путіну проведення військових операцій за кордоном.

Як повідомляє РИА Новости, про те, що до Радфеду надійшла пропозиція Путіна про, мовляв, дозвіл на використання російських військ за кордоном, заявила очільниця верхньої палати парламенту Валентина Матвієнко.

"Матвієнко: до Радфеду надійшло звернення президента про використання російської армії за кордоном", - процитувало її інформагентство.

Уточнюється, що на засіданні парламенту з питання використання Путіним армії РФ за кордоном заступник міністра оборони Панков сказав, що "Київ вже веде на Донбасі силові дії".

При цьому в Міноборони Росії кажуть, що Україна, мовляв, зосередила 60 тисяч військ біля нібито кордонів "ЛДНР". Тому росіяни мають намір вжити заходів для "усунення загрози".

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Також у військовому відомстві стверджують, що Росія нібито має намір "взяти жителів Донбасу під захист".

Текст звернення Путіна до Радфеду щодо військ РФ на Донбасі

Кремль опублікував текст звернення Путіна до Ради Федерації. У ньому йдеться про те, що він звертається до Радфеду з пропозицією про ухвалення постанови щодо згоди на використання російських військ за межами РФ "на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права". У своєму зверненні він керувався так званими "договорами про дружбу з "ДНР" та "ЛНР".

читайте також"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР""На підставі пункту "г" частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації і згідно з Договором про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою та Договором про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Луганською Народною Республікою вношу пропозицію про ухвалення постанови Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації про згоду на використання Збройних Сил Російської Федерації за межами території Російської Федерації на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права", - зазначено в повідомленні.

У підсумку Рада Федерації ухвалила рішення "дозволити" Путіну використовувати війська РФ за кордоном. Матвієнко стверджує, що це нібито будуть "миротворці".

Путін про війська на Донбасі

Російський президент стверджує, що рішення Ради Федерації не обов'язково вказує на запуск військ на Донбас "прямо зараз".

"Я не сказав, що наші війська підуть на Донбас прямо зараз", - сказав Путін.

При цьому він не готовий точно сказати, як далеко може піти російська армія.

"Передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації", - додав він.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнанні Москвою так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів про ратифікацію Росія офіційно визнала "суверенітет" так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Рада Федерації Володимир Путін російські війська
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