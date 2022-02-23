В Україні оголосять надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану затвердить Верховна Рада України-Олексій Данилов / УНІАН

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням запровадити надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення ухвалюватимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данілов.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в середу, 23 лютого, він розповів про те, що на території країни, крім Донецької та Луганської областей, буде впроваджено надзвичайний стан. Рішення проголосує Верховна Рада. У разі виникнення загроз ті чи інші кроки будуть робити обласні комісії на місцевому рівні.

читайте також"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР""По всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запровадженено НП. Залежно від території, від того, наскільки вважатимуть за доцільне проведення тих чи інших речей, описаних відповідно до нашого законодавства. Обласні комісії, до яких входитимуть представники всіх органів державної та місцевої влади, прийматимуть ті чи інші рішення", - заявив Олексій Данілов.

Чиновник додав, що в ситуації з НП в країні посилять охорону громадського порядку, можуть обмежити рух транспорту, посилити огляд засобів пересування і режим перевірки документів у фізичних осіб.

"Посилення охорони громадського порядку, можливе обмеження руху транспорту, огляд його, перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб", - сказав Данілов.

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читайте такожКордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо ДонбасуНародний депутат України від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко заявив, що на українців очікує низка обмежень у зв'язку з впровадженням надзвичайного стану.

Які обмеження можуть очікувати на українців

Особливий режим в'їзду та виїзду

Обмеження свободи пересування

Обмеження руху та огляд транспортних засобів

Посилення охорони громадського порядку

Заборона на проведення масових заходів

Комендантська година

Перевірка документів

Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення

Обмеження продажу зброї, напоїв

Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної, холодної зброї та боєприпасів; у підприємств - навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин

Регулювання роботи радіо і телебачення

Чи буде воєнний стан в Україні

За словами секретаря РНБО, наразі рішення про запровадження воєнного стану в Україні немає. Однак якщо воно з'явиться, запуск такого режиму відбудеться негайно.

"Воєнний стан в Україні у разі необхідності буде запроваджено миттєво, наразі такого рішення немає", - додав Данілов.

"На нашому житті режим НС майже не позначиться"

Як запевняє Данілов, на житті українців режим надзвичайного стану практично не позначиться. Держава працюватиме коректно.

"На нашому житті режим НС практично ніяк не відображатиметься радикально, ситуація відпрацьовуватиметься максимально коректно", - сказав він.

Данілов підкреслив, що у Донецькій та Луганській областях режим НС не завпроваджується, оскільки там він діє ще з 2014 року. У кожному регіоні будуть свої окремі обмеження. Комендантська година впроваджуватиметься на місцях у разі, якщо це буде необхідно.

Росія вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР". З Пушиліним і Пасічником були підписані "договори про дружбу".

Того ж вечора Росія почала вводити війська до окремиз районів Донецької та Луганської областей.

22 лютого Федеральні Збори РФ (Держдума і Радфед, дві палати російського парламенту) ратифікувало "договори про дружбу " між Росією та "ЛДНР". Путін підписав документи про ратифікацію.

Далі Рада Федерації дозволила президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном. Йдеться про запуск військових підрозділів на окупований Донбас.

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