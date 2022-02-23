Кличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану

Комендантську годину на територіях областей і міст не вводитимуть до прийняття окремого рішення по конкретному регіону.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після введення надзвичайного стану в місті введуть посилений контроль виїзду і виїзду, заборонять масові заходи і мітинги, а також можуть обмежувати рух транспорту.
"Якщо таке рішення (про введення надзвичайного стану – ред.) буде прийнято і вступить в дію, що це означає? На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА або КМДА. Встановлюється посилений контроль в'їздів і виїздів з території міст і областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів і проводитися їх огляд. Встановлюється заборона на проведення масових заходів. Забороняється проведення мітингів, і можливі інші обмеження", - сказав Кличко на брифінгу.
Також він додав, що комендантську годину на територіях областей і міст не вводитимуть до прийняття окремого рішення по конкретному регіону.
Найближчим часом протягом 30 днів будуть проходити навчальні збори резервістів в батальйонах і бригадах терроборони.
Крім цього, за словами Кличка, всі необхідні рішення і заходи щодо введення надзвичайного стану в столиці прийме оперативний штаб Києва, який збереться 23 лютого після введення надзвичайного стану Верховною Радою.
Також мер закликав жителів не панікувати і пояснив, що введення НС – це попереджувальний крок для безпеки в Україні.
Надзвичайний стан в Україні
Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.
Серед обмежень:
- Особливий режим в'їзду та виїзду
- Обмеження свободи пересування
- Обмеження руху та огляд транспортних засобів
- Посилення охорони громадського порядку
- Заборона на проведення масових заходів
- Комендантська година
- Перевірка документів
- Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення
- Обмеження продажу зброї, напоїв
- Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств-навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин
- Регулювання роботи радіо і телебачення
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