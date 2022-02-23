Кличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану

Віталій Кличко / Facebook

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після введення надзвичайного стану в місті введуть посилений контроль виїзду і виїзду, заборонять масові заходи і мітинги, а також можуть обмежувати рух транспорту.

"Якщо таке рішення (про введення надзвичайного стану – ред.) буде прийнято і вступить в дію, що це означає? На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА або КМДА. Встановлюється посилений контроль в'їздів і виїздів з території міст і областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів і проводитися їх огляд. Встановлюється заборона на проведення масових заходів. Забороняється проведення мітингів, і можливі інші обмеження", - сказав Кличко на брифінгу.

Також він додав, що комендантську годину на територіях областей і міст не вводитимуть до прийняття окремого рішення по конкретному регіону.

Найближчим часом протягом 30 днів будуть проходити навчальні збори резервістів в батальйонах і бригадах терроборони.

Крім цього, за словами Кличка, всі необхідні рішення і заходи щодо введення надзвичайного стану в столиці прийме оперативний штаб Києва, який збереться 23 лютого після введення надзвичайного стану Верховною Радою.

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Також мер закликав жителів не панікувати і пояснив, що введення НС – це попереджувальний крок для безпеки в Україні.

Надзвичайний стан в Україні

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.

Серед обмежень:

Особливий режим в'їзду та виїзду

Обмеження свободи пересування

Обмеження руху та огляд транспортних засобів

Посилення охорони громадського порядку

Заборона на проведення масових заходів

Комендантська година

Перевірка документів

Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення

Обмеження продажу зброї, напоїв

Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств-навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин

Регулювання роботи радіо і телебачення

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