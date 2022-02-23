Надзвичайний стан в Україні: онлайн-трансляція Право на владу

Надзвичайний стан в Україні. Загострення на Донбасі набирає обертів з кожним днем. Чи зважиться Путін на повномасштабний наступ?

Верховна Рада запроваджує надзвичайний стан по всій країні. Президент видає указ про призов резервістів. Кого покличуть в першу чергу? У суспільстві йдуть дискусії про необхідність легалізації зброї.

Про це та інше ведучі Наталія Мосейчук та Єгор Гордєєв говоритимуть з гостями спеціального телемарафону ток-шоу Право на владу та програми Твій вечір сьогодні о 21.00.

Гостями ефіру стануть:

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ;

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради;

Віталій Кличко, мер Києва;

Андрій Садовий, мер Львова;

Ігор Терехов, мер Харкова;

Вадим Бойченко, мер Маріуполя;

Валентин Гладких, політичний експерт порталу "Слово і Діло";

Марк Фейгін, адвокат, блогер;

Михайло Чаплига, політичний експерт;

Олексій Арестович, військовий і політичний оглядач;

Ігор Гузь, народний депутат, "За майбутнє"

Олег Жданов, військовий експерт;

Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційний;

Юрій Романенко, співзасновник Українського інституту майбутнього;

Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свобода;

Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ.

Початок ефіру - о 21:00 за київським часом.