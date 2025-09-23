В Україні нестримно ростуть ціни на ключові продукти - що подорожчало найбільше

За даними Держстату, виробники продуктів підняли ціни майже на 20%.

В Україні стрімко зростають ціни на продовольчі товари. За місяць найбільше подорожчало м’ясо та м’ясні продукти. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

У серпні 2025 року оптові ціни на м’ясо та м’ясні продукти в Україні зросли на 23,4%. Зокрема, внутрішні ціни підвищилися на 23,8%, тоді як експортні — на 12,7%.

Ціни на молочні продукти в серпні піднялися на 17,7% загалом. Внутрішні ціни зросли на 18,7%, а експортні - лише на 5,8%.

На ринку хлібобулочних виробів загальне подорожчання склало 15,5%: всередині країни ціни зросли на 15,1%, а для експорту - на 24,2%.

Також подорожчали напої. Всередині країни ціни зросли на 10,0%, а експортні - на 9,4%.

Водночас є продукти, які подешевшали. Так, ціни на цукор у серпні впали на 8,8%, у тому числі всередині України на 8,7%.

Що восени буде з цінами на продукти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що у вересніжовтні ціни на овочі залишатимуться низькими. Проте після того, як частину врожаю закладуть на зберігання, можливе поступове подорожчання.

Марчук нагадав, що торік через посуху врожай був слабким, а ціни на овочі високими. Натомість цього року, завдяки великій пропозиції, овочі "борщового набору" дешевшають.

"Загалом у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти - тобто овочів борщового набору", - підкреслив Марчук.



Як повідомляв Главред, в Україні за тиждень подешевшали кілька овочів та баштанних культур. Водночас фрукти здебільшого дорожчали.

Також продовжує зростати вартість хліба. За прогнозами експертів, до кінця року подорожчання складатиме в середньому від 11% до 23% залежно від конкретного виду продукції.

Крім цього, спостерігається подорожчання молочної продукції, особливо сиру та вершкового масла. Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснює це збільшенням витрат на корми для тварин та скороченням поголів’я корів

Про джерело: Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

