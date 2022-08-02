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В Україні різко "злетіли" ціни на популярний вид м'яса: в чому причина

2 серпня 2022, 19:19

Утворився величезний дефіцит сировини, тобто дефіцит свиней, який і призвів до зростання цін, при тому, що корми значно подешевшали, зазначив Микола Бабенко.

свинина, м'ясо, продукти
В Україні підвищилися ціни на свинину / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

На українському ринку суттєво "злетіли" ціни на свинину - в першу чергу це пов'язано з дефіцитом сировини, розповів під час телемарафону керівник Асоціації "м'ясної галузі" Микола Бабенко.

"Утворився величезний дефіцит сировини, тобто дефіцит свиней, який і призвів до зростання цін, при тому, що корми значно подешевшали. Цей дефіцит на третій квартал становить вже 30-40% і очікується, що до кінця року він становитиме 50%", - повідомив він.

За словами експерта, наразі через війну і дії держави утворився дефіцит і його закрити не вдасться до літа 2023 року.

А липнева девальвація гривні, як зазначив експерт, призвела до того, що імпорт свинини став дорожчим і малопривабливим для переробних підприємств.

"До війни середня роздрібна ціна на свинину була 100 грн/кг, а зараз у зв'язку з подорожчанням свиней - на 50%, також зросли і ціни на м'ясо на 50%, тобто це вже 150 грн/кг.і це зростання не зупиняється. В Україні вже встановлено антирекорд за ціною на свиней - це 60 грн за кілограм живої маси, до війни це було 45 грн. І ціна буде рости далі, можливо ми навіть побачимо ціну 70 грн", - підкреслив керівник Асоціації.

Зростання цін на продукти в Україні

Підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

Як розповіла Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу( УКАБ), зростання цін на продукти може бути більше, ніж зростання курсу.

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть-до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

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