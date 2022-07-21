Плюс 25%: Нацбанк підняв курс долара до 36,56 грн

Нацбанк підняв курс долара до до 36,56 гривні/ УНІАН, pixabay

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за долар США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни нашій І світовій економіці", ‒ йдеться в тексті.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

"Продовження політики фіксованого курсу дозволить Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи, що життєво необхідно в умовах війни", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що курс гривні буде повільно рухатися до позначки в 40 грн/$.

"На мій погляд, зараз ми переорієнтуємося на новий курс, буде перерахунок цін з урахуванням нового курсу. Нацбанк адже задовольняє заявки банків, тому підприємства все-таки будуть змушені переходити, добивати свій курс, який буде. У нас вже курс більше 37 грн. Поки повільно будемо йти до 40 грн/$, подивимося, як буде розвиватися ситуація", – уточнив він.

До того представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала - національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).

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