"Минулорічної ціни уже не чекайте": наскільки подорожчає свинина перед Новим роком

Ціна на свинину в Україні зросте/ УНИАН

Напередодні Нового року ціна на свинину знову зросте. Очікується, що цей продукт можна буде купити за близько 135 грн/кг.

У листопаді цього року ціна на свинину трішки знизилася порівняно із жовтнем – на 1,3 грн/кг, зазначають в Асоціації свинарів України. Оскільки здешевшання було невеликим, то й пройшло воно "непомітно", кажуть в асоціації.

Упродовж минулого місяця свинина в середньому коштувала 131 грн/кг.

Напередодні зимових свят свинина подорожчає, проте не дуже сильно, наголошують в асоціації. Експерти прогнозують, що ціни відкотяться до жовтневих показників – тобто до близько 135 грн/кг.

"Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу "впишуться" до торішнього бюджету, не варто. Проте, ймовірно, цінники цього виду м'яса у торгових мережах будуть на рівні кінця вересня – першої половини жовтня", – додали в асоціації.

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Раніше повідомлялося, що в Україні злетять ціни на хліб, незважаючи на рекордний урожай зерна. Більшість з експертів назвали 10-15% зростання вартості хліба найближчим часом.

У той же час в Україні впали ціни на найпопулярніший фрукт – яблука. У порівнянні з попереднім місяцем вони подешевшали на 13,61%.

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