Ціни на свинину підуть вгору: коли чекати нового подорожчання м'яса

В Україні подорожчає свинина / ua.depositphotos.com

В Україні прогнозується зростання цін на свинину. Найближчим часом вартість популярного м'яса зросте.

Подорожчання пов'язане з традиційним сезоном підвищеного попиту на м'ясо, а також із загальними тенденціями на ринку, розповіли в Асоціації свинарів України.

У повідомленні підкреслюється, що вже до кінця наступного тижня українці відчують надбавку в ціні на свиняче м'ясо.

Уточнюється, що перша половина грудня виявилася для свинарів не дуже вдалою. Закупівельні ціни на живця просіли порівняно з листопадовою вартістю.

"Перша половина грудня завершилася зниженням цін на закупівлю свиней забійних кондицій. Так, згідно з щотижневим моніторингом цін на ринку живця Асоціації "Свинарі України", на цьому тижні Середня позначка втратила 2,8%, зупинившись на рівні 44,8 грн/кг", - повідомляють аналітики.

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Підкреслюється, що ціни на свинину зростуть вже найближчим часом: "Свинарі очікують підвищення цін на свинину в другій половині грудня".

Враховуючи традиційну активізацію торгівлі в передсвятковий період, плановий діапазон цін наступного тижня - 46-47 грн/кг.

/ asu.pigua.info

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