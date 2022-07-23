Ціни на продукти злетять: що подорожчає найбільше в Україні

Подорожчання продуктів / УНІАН

Підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

Як розповіла Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), зростання цін на продукти може бути більше, ніж зростання курсу.

"Зараз в Україні досить складна логістика через блокування морських шляхів. Тому крім зростання вартості безпосередньо продуктів харчування в гривні буде дорожчати і вартість доставки через зростання вартості палива", - пояснила вона, пише РБК-Україна.

Разом з тим, за словами аналітика, хороша новина в тому, що Україна практично повністю забезпечує себе всіма необхідними продуктами харчування і тільки незначну частину імпортує.

Литвин уточнила, що найбільші обсяги імпорту в Україну йдуть по фруктах (банани, різні види цитрусових), овочі (помідори, перець та ін.), риба, рис і алкогольні напої.

За даними "Мінфіну", 23 липня середній курс долара в банках встановився на рівні 37,50 (купівля) і 38,90 (продаж). На чорному ринку 39,10 і 39,67 відповідно.

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Нацбанк підняв курс долара

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Підвищення фіксованого курсу долара НБУ на 25% знизить різницю між офіційною та ринковою вартістю валют, однак ціни на паливо та імпортні товари можуть збільшиться.

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