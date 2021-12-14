Україна ввозить вдесятеро більше свинини, ніж експортує: на митниці шокували цифрами

Україна ввозить більше свинини, ніж експортує / УНІАН

Україна за 11 місяців 2021 року відправила на експорт в інші держави 3,6 тисяч тонн свинини, при цьому імпортувала вдесятеро більше – 36,6 тисяч тонн.

Таку тенденцію видно з даних за 11 місяців року, які оприлюднила Державна митна служба України.

Найбільшими постачальниками м’яса в нашу державу цього року стали Данія (завезли товару на 31,8 мільйонів доларів), Польща (12 мільйонів доларів) і Нідерланди (9,6 мільйонів доларів).

При цьому з України свинину найчастіше везли до ОАЕ (на 3,9 мільйонів доларів), Гонконгу (1,3 мільйона доларів) і в Грузію (502 600 доларів).

Як видно зі статистики, імпорт свинини в Україну зріс на 27%, якщо порівнювати з таким же періодом у 2020 році. При цьому експорт української свинини зріс на 19%.

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Раніше Главред розповідав, що напередодні Нового року ціна на свинину знову зросте. Очікується, що цей продукт можна буде купити за близько 135 грн/кг.

Також очікується подорожчання сала. Крім того, на ринку утворився дефіцит цього популярного продукту, оскільки господарства країни перейшли на так звані м'ясні породи свиней – на них був більший попит і вирощувати їх простіше.

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