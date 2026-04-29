В Україні прогнозують дефіцит базового продукту: що буде з цінами

Що повідомила Гусєва:
В Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися. Про це повідомила експерт плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва, пише AgroTimes.
Минулорічний урожай нині реалізують у діапазоні 5-11 гривень за кілограм, хоча у 2025 році покупці витрачали на картоплю по 13-23 гривні. Головним чинником зниження цін є значні обсяги виробництва та дрібний розмір бульб через посушливе літо.
Разом із тим на ринку вже з'являється рання імпортна картопля. Продають її приблизно по 90 гривень за кілограм і попит на неї залишається мінімальним.
Однак ситуація на ринку може змінитися. А все тому, що торішні запаси стрімко виснажуються і вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції.
Нагадаємо, Главред писав, що цього сезону рання капуста надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.
Раніше повідомлялося, що в останні дні квітня в українських супермаркетах ціни на курятину помітно змінилися у порівнянні з середньомісячними показниками за березень.
Нещодавно в Україні почався сезон продажу полуниці. Популярна ягода у порівнянні з середньомісячними показниками за березень тепер коштує приблизно на 41% дешевше.
- Росіяни намагаються прорватися по лінії кордону: в ДПСУ назвали гарячі напрямки
- У Путіна знайшли виправдання параду без техніки і визнали страх перед Україною
- Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода
Про джерело: AgroTimes
AgroTimes — це українське галузеве медіа, яке спеціалізується на висвітленні тем, пов’язаних із аграрним сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю.
