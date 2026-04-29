В Україні прогнозують дефіцит базового продукту: що буде з цінами

Українці наразі не помітили зростання цін, але подорожчання експерт прогнозує у найближчий тиждень.

Чому в Україні зміняться ціни на картоплю

Що повідомила Гусєва:

На ринку очікується подорожчання картоплі

Ціни на картоплю піднімуться через дефіцит

В Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися. Про це повідомила експерт плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва, пише AgroTimes.

Минулорічний урожай нині реалізують у діапазоні 5-11 гривень за кілограм, хоча у 2025 році покупці витрачали на картоплю по 13-23 гривні. Головним чинником зниження цін є значні обсяги виробництва та дрібний розмір бульб через посушливе літо.

Разом із тим на ринку вже з'являється рання імпортна картопля. Продають її приблизно по 90 гривень за кілограм і попит на неї залишається мінімальним.

Однак ситуація на ринку може змінитися. А все тому, що торішні запаси стрімко виснажуються і вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Про джерело: AgroTimes

