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В Україні повністю заборонять тонкі пластикові пакети: відмовників чекають чималі штрафи

2 січня 2022, 16:47

Наступний етап запланований на весну цього року.

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В Україні заборонять використання пластикових пакетів / УНІАН

В Україні в 2022 році з'являться нові обмеження на використання пластикових пакетів.

Так, відповідно до закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, з 10 грудня 2021 року почав діяти перший етап обмежень: у супермаркетах, магазинах, аптеках, у сфері надання послуг та закладах харчування зникли безкоштовні пластикові пакети.

Обмеження першого етапу не поширюються на:

  • біорозкладані пакети;
  • надтонкі пакети, використовувані в якості первинної упаковки для сипучих продуктів, льоду, м'яса, свіжої риби, а також продуктів з них.

Другий етап - їх заборона

Нові обмеження почнуть діяти з 10 березня 2022 року. Буде заборонено поширювати в магазинах, закладах громадського харчування, надання послуг трьох видів пластикових пакетів (за які з грудня 2021 року доводиться платити):

  • надтонких, товщина стінок яких менш як 15 мікрометрів;
  • тонких зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
  • оксорозкладних пакетів.

Тобто з 10 березня 2022 року ці три види пакетів повністю заборонять поширювати в магазинах, закладах харчування тощо (навіть за окрему плату).

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На другому етапі заборона не поширюватиметься на:

  • біорозкладані пластикові пакети, які можуть розкладатися на елементи природного походження за участю мікроорганізмів (їх утилізують за допомогою компостування або біорозкладання);
  • надтонкі пластикові пакети, використовувані в магазинах для упаковки і транспортування сипучих продуктів, свіжої риби, м'яса, льоду (як первинна упаковка); мова йде про пакети, ширина яких становить до 225 міліметрів (без бічних складок), глибина – до 345 міліметрів (з урахуванням бічних складок), а довжина – до 450 міліметрів (з урахуванням ручок).

Після 10 березня 2022 року будуть доступні також більш щільні пластикові пакети (зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів). Мова йде про пакети, що використовуються для упаковки і транспортування продуктів і товарів (в магазинах і супермаркетах вони зазвичай продаються на касі).

читайте такожЗаборона пластикових пакетів у супермаркетах: українцям загрожують штрафи, але є виняткиДля цього виду пакетів Кабінет Міністрів нещодавно встановив мінімальні роздрібні ціни, які почнуть діяти з 1 лютого 2022 року:

  • за пакети без ручок і бічних складок-2,00 грн;
  • за пакети без ручок, але зі складками з боків – або з ручками без бічних складок) - 2,50 грн;
  • за пакети з ручками і бічними складками – 3,00 грн.

Таким чином, з 1 лютого не можна буде продавати зазначені три види пакетів дешевше встановлених урядом цін.

Третій і останній етап

Починаючи з 1 січня 2023 року в Україні пластикові пакети будуть заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів. До зазначеної дати торгові мережі та виробники повинні ввести альтернативу. Пакети товщиною понад 50 мікрометрів буде дозволено продавати за цінами, визначеними Кабміном.

Як покарають за пластикові пакети

З 10 грудня 2021 року вже почали діяти штрафи за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах, супермаркетах тощо – у розмірі від 1,7 до 3,4 тис.грн.

За повторне порушення протягом трьох років після першого – розмір штрафу складе від 3,4 до 8,5 тис.грн.

З 10 березня 2022 року за поширення тонких, надтонких і оксорозкладаних пакетів доведеться заплатити штраф у розмірі від 8,5 до 17 тис.грн. А за повторне порушення протягом трьох років - від 17 до 34 тис.грн.

Нагадаємо, у Києві в одному з магазинів стався скандал через платний пакет. Жінка, яка прийшла за цукром в магазин, не захотіла платити за одноразовий пакет, а продавець насипала їй цукор в рукавичку.

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Автор: Сергій Кущ
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