Платні пакети можуть дозволити не всі: киянка купила замороженого хека і забрала його в руках

Євген Винищин / Facebook

В Україні з 10 грудня заборонено безкоштовне поширення пластикових пакетів. Відомий системний аналітик Євген Винищин у Facebook показав, як українці відмовляються від платити за пакети.

Він поділився фотографією, зробленою в одному з київських супермаркетів, на якій зафіксовано, як на стрічці біля каси покупець поклала заморожений хек без будь-якої упаковки.

"Це було тільки що на моїх очах. Тітка купила заморожений хек. Штрих-код тримала в руці. Рибу додому понесла в руках. Я багато бачив, але таке вперше", – підписав він знімок.

Публікація зібрала сотні різних коментарів. Люди пишуть, що для первинної упаковки м'яса або риби пакети безкоштовні, а інші заявляють, що це залежить від магазину.

"У нас в країні все доходить до маразму. Є товари які неможливо купити без пакету, той же хек, пачка сиру. І до речі, на пакетиках немає штрих-коду, а повинен бути", "А як відбувається облік проданих за 10 або 12 коп. колишніх безкоштовних пакетів?",- пишуть люди.

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Платні пакети в Україні

З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в Україні вже немає. Придбати їх можна тільки за гроші.

З березня 2022 року в Україні будуть допускати тільки біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються тільки як виробнича упаковка (шириною до 22,5 см, глибиною – до 34,5 см, довжиною – до 45 см разом з ручками).

З 1 січня 2023 року в Україні всі пластикові пакети заборонені. До використання дозволені тільки пакети з біорозкладаних матеріалів.

Згідно з рекомендаціями Кабміну України, мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети можуть становити:

2,00 гривні - без ручок (без бічних складок);

2,50 гривні - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);

3,00 гривні - з ручками (з бічними складками).

За порушення закону передбачені штрафи від 1700 до 3400 гривень, а за повторне порушення – від 3400 до 8500 гривень.

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